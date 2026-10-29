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La croissance d'Equasens marque le pas au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 18:29

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Equasens annonce un chiffre d'affaires de 181,8 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en croissance de 5,6% en données publiées et de 0,9% en données organiques. Les divisions Pharmagest et Axigate Link progressent, tandis que les déploiements liés au Ségur vague 2 sont attendus au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet périmètre positif de 7,4 MEUR, lié à l'intégration d'Erevo (division Medical Solutions), de Novaprove et du fonds de commerce DIS (division Axigate Link). Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 57,3 MEUR, en hausse de 2% en publié et en recul de 0,2% en organique. Au terme du premier semestre, la croissance publiée ressortait à 7,3% et la hausse organique à 1,4%, mais le groupe était parvenu à améliorer ses marges.

Denis Supplisson, directeur général d'Equasens, souligne que "sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe affiche une bonne performance." Equasens ne formule pas de prévisions dans son communiqué.

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