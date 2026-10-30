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La croissance allemande meilleure que prévu au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 10:20

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L'Allemagne a affiché une croissance de 0,2% de son produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, une performance supérieure à la prévision moyenne de 0,1% qui avait été établie par les analystes, montre un chiffre provisoire publié vendredi par l'Office fédéral des statistiques (Destatis).

La croissance de la première économie européenne ressort cependant en dessous de son niveau du deuxième trimestre ( 0,3%) et sur les trois premiers mois de l'année ( 0,4%), un ralentissement que l'institut attribue à une décélération du rythme des exportations.

Destatis souligne cependant que la vitalité des dépenses de consommation a plus que compensé un repli des investissements.

Sur une base annuelle, le PIB allemand ressort en hausse de 1,2% en données corrigées des prix et des variations calendaires.

Grâce aux retombées du plan d'investissement gouvernemental, les économistes s'attendent à ce que la croissance accélère à 1,1% cette année, contre 0,3% seulement en 2025, avant d'atteindre 1,3% l'an prochain.

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