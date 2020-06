Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise sanitaire a coûté €200 mlns de CA à FDJ, dit sa PDG-Les Echos Reuters • 17/06/2020 à 23:16









PARIS, 17 juin (Reuters) - La crise sanitaire liée au coronavirus a généré un manque à gagner de 200 millions d'euros pour FDJ FDJ.PA , déclare sa PDG Stéphane Pallez dans un entretien à paraître jeudi dans Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/la-fdj-se-donne-deux-ans-pour-effacer-limpact-de-la-crise-1215980. "Notre évaluation communiquée le 21 avril, en même temps que notre activité du premier trimestre, s'est vue confirmer depuis", dit-elle. "Nous constatons un manque à gagner sur les deux mois de confinement de 200 millions d'euros pour le chiffre d'affaires annuel et de 100 millions pour l'Ebitda." Une nouvelle estimation du niveau d'activité sera livrée le 29 juillet, ajoute-t-elle, espérant le ramener d'ici la fin 2021 au niveau qui était le sien à la fin 2019. (Nicolas Delame)

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.58%