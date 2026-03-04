La crise du transport maritime dans le Golfe s'aggrave : les pétroliers sont bloqués pour le cinquième jour et les États-Unis coulent un navire de guerre iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une frappe américaine a touché un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka,

* Trump s'engage à fournir une assurance et des escortes navales

* Le trafic reste bloqué, les réductions de production s'accentuent

* Selon les experts, la mesure de Trump ne sera d'aucune utilité dans le contexte des attaques en cours

(Mise à jour de l'actualité) par Yousef Saba, Jonathan Saul et Anna Hirtenstein

La guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est aggravée mercredi après qu'une frappe américaine a touché un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, aggravant une crise qui a paralysé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz pour la cinquième journée et bloqué les flux de pétrole et de gaz vitaux du Moyen-Orient.

La frappe du sous-marin américain sur le navire iranien est intervenue alors que le président américain Donald Trump s'est engagé à fournir une assurance et des escortes navales aux navires exportant du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, afin de contenir la flambée des prix de l'énergie.

Au moins 200 navires, dont des pétroliers, des méthaniers et des cargos, sont restés à l'ancre dans les eaux libres au large des côtes des principaux producteurs du Golfe, notamment l'Irak, l'Arabie saoudite et le Qatar, selon les estimations de Reuters basées sur les données de suivi des navires de la plateforme MarineTraffic.

Des centaines d'autres navires sont restés à l'extérieur d'Ormuz, incapables d'atteindre les ports, selon les données de navigation. La voie navigable est une artère clé pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

Le porte-conteneurs Safeen Prestige, battant pavillon maltais, a également été endommagé par un projectile alors qu'il naviguait vers l'extrémité nord du détroit d'Ormuz, ce qui a incité l'équipage à abandonner le navire, selon des sources maritimes.

Le Qatar arrêtera complètement la liquéfaction du gaz mercredi et ne reprendra pas la production et les exportations normales avant au moins un mois, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier . Le géant du gaz QatarEnergy a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL après les attaques contre ses installations de production.

L'Irak a réduit sa production de pétrole car le pays n'a plus de capacité de stockage et n'est plus en mesure de le charger dans des pétroliers. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït ont également eu du mal à charger du pétrole, mais on ne sait pas encore s'ils ont réduit leur production.

UN RARE TRANSIT DE PÉTROLIERS DANS UN CONTEXTE DE GEL DU TRANSPORT MARITIME

Malgré l'impasse, un rare voyage a eu lieu mardi lorsque le pétrolier Suezmax Pola a traversé le détroit d'Ormuz pour se rendre aux Émirats arabes unis afin de charger du brut, selon des sources industrielles et les données de suivi des navires de LSEG.

Le Pola avait éteint son transpondeur AIS le 2 mars à l'approche du détroit et est réapparu le lendemain au large d'Abou Dhabi.

Mardi, Donald Trump a déclaré qu'il avait demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour le commerce maritime dans le Golfe.

"Quoi qu'il arrive, les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde", a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

Les prix du pétrole ont baissé mercredi , mais ont augmenté de 12 % depuis le début de la guerre samedi, les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ayant perturbé l'approvisionnement du Moyen-Orient.

Mercredi, Goldman Sachs a relevé ses prévisions pour le pétrole brut Brent au deuxième trimestre de 10 dollars pour atteindre 76 dollars le baril. Elle a également relevé ses prévisions pour le WTI de 9 dollars, à 71 dollars le baril.

La banque a déclaré qu'elle considérait comme des risques une perturbation plus longue que prévu des exportations de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz et des dommages aux installations de production de pétrole. Elle suppose également que la faiblesse des flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz entraînera une forte baisse des stocks de l'OCDE et de la production du Moyen-Orient en mars.

"Assurer la protection de tous les pétroliers opérant dans les zones actuellement menacées par l'Iran n'est pas réaliste, car cela nécessiterait un très grand nombre de navires de guerre et d'autres moyens militaires", a déclaré Jakob Larsen, responsable de la sécurité et de la sûreté au sein de l'association maritime BIMCO.

L'ASIE SE DÉMÈNE POUR TROUVER DES BARILS DE REMPLACEMENT

Certains raffineurs et entreprises pétrochimiques asiatiques sont confrontés à des réductions de production parce qu'ils sont incapables d'obtenir rapidement des cargaisons de remplacement de leurs fournisseurs du Golfe en raison de la paralysie du transport maritime.

Les sociétés indiennes Mangalore Refinery and Petrochemicals et Petronet LNG ont toutes deux émis des avis de force majeure en raison de ces perturbations.

L'Asie tire 60 % de son pétrole du Moyen-Orient, ce qui rend la région vulnérable aux perturbations. Les raffineurs indonésiens et japonais s'approvisionnent davantage aux États-Unis pour pallier la pénurie. L'Inde envisagera d'acheter davantage de pétrole à la Russie, selon des sources de deux entreprises. La plus grande raffinerie nationale de Saudi Aramco et le principal terminal d'exportation de brut, Ras Tanura, ont été touchés mercredi , selon quatre sources.