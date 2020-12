Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise du coronavirus pourrait coûter €2 milliards à EDF-Lévy Reuters • 03/12/2020 à 14:24









PARIS, 3 décembre (Reuters) - La crise du coronavirus risque de coûter à EDF EDF.PA près de deux milliards d'euros de chiffre d'affaires comme de résultat brut d'exploitation, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe. "Ça va nous coûter deux milliards d'euros, ce n'est quand même pas négligeable", a dit Jean-Bernard Lévy lors d'une conférence organisée par le magazine Challenges. "Deux milliards d'euros de chiffre d'affaires et, comme nos coûts sont relativement peu variables par rapport à nos dépenses, c'est deux milliards d'euros à peu près d'Ebitda, peut-être un petit peu moins, on verra en fin d'année." (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.58%