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La crise de l'approvisionnement en gaz de l'Australie repoussée à 2030, selon l'opérateur du marché
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Les prévisions d'une pénurie de gaz sur la côte est de l'Australie, longtemps redoutée, ont été repoussées d'un an, jusqu'en 2030, en raison de l'extension des centrales au charbon , de la baisse de la consommation et de l'adoption rapide des batteries, a déclaré jeudi l'opérateur du marché de l'énergie du pays.

"Des actions concrètes font la différence. Plus d'énergies renouvelables, plus de batteries et une politique gazière raisonnable améliorent la sécurité énergétique et renforcent la position de l'Australie", a déclaré Chris Bowen, ministre du changement climatique et de l'énergie, dans un communiqué.

En décembre, le gouvernement fédéral a demandé aux exportateurs de gaz naturel liquéfié du Queensland de réserver jusqu'à 25 % de leur gaz à l'usage domestique à partir de 2027, en invoquant l'insuffisance de l'offre.

L'État abrite trois consortiums d'exportation de GNL dirigés par Santos STO.AX , Shell SHEL.L et ConocoPhillips COP.N . Ces consortiums ont été accusés par les grands utilisateurs de gaz et par l'autorité de surveillance de la concurrence de prélever du gaz sur le marché intérieur, et le gouvernement devrait finaliser une politique gazière répondant à ces préoccupations dans le courant de l'année.

"La production existante, engagée et anticipée du Queensland devrait augmenter en raison de l'amélioration des prévisions d'approvisionnement des producteurs de gaz naturel liquéfié (LNG) ", indique le rapport de l'Australian Energy Market Operator (AEMO) jeudi.

Le rapport fait état d'un nouveau gazoduc construit par le groupe APA APA.AX pour acheminer le gaz du Queensland vers le sud, à mesure que de nouveaux projets seront mis en service. L'APA et le groupe industriel Australian Energy Producers ont salué le rapport, mais ce dernier a déclaré que les gouvernements devaient continuer à encourager les nouveaux approvisionnements et ne pas imposer de nouvelles taxes, potentiellement onéreuses .

"Bien que les perspectives d'approvisionnement en gaz se soient légèrement améliorées, il reste important que les projets de production, de stockage et de gazoducs engagés et prévus soient achevés à temps", a déclaré Nicola Falcon, directrice générale exécutive de l'AEMO chargée de la conception des systèmes.

L'utilisation du gaz pour la production d'électricité est tombée à son niveau le plus bas depuis deux décennies, selon un rapport précédent, mais dans certains États, le gaz est encore utilisé pour le chauffage et les grandes industries.

La flambée des prix du gaz en Europe et en Asie depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a perturbé l'approvisionnement en gaz , n'a pas touché les prix du gaz domestique sur la côte est australienne. L'opérateur du marché n'a pas modélisé d'événements au Moyen-Orient dans ses perspectives.

L'AEMO a averti que si certains projets d'évaluation et d'exploration en cours ne se concrétisaient pas, ses perspectives actuelles d'approvisionnement pourraient être revues à la baisse.

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