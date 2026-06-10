La Crimée toujours confrontée à des pénuries d'essence avec les attaques de drones ukrainiens

Les habitants de Crimée restaient confrontés mercredi à des rationnements d'essence à la suite d'attaques de drones ukrainiens entravant les approvisionnements en provenance de Russie, a constaté un journaliste de Reuters.

Plus de quatre ans après le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, la Russie subit des attaques quasi quotidiennes de la part de l'Ukraine contre ses infrastructures pétrolières tandis que les sanctions occidentales pénalisent ses propres exportations.

L'Ukraine, qui, comme ses soutiens occidentaux, ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, concentre ses attaques de drones sur les deux principales voies d'approvisionnement de la péninsule, via les régions contrôlées par la Russie dans le sud-est de son territoire et via le détroit de Kertch reliant la Crimée à la péninsule russe de Taman.

Un journaliste de Reuters a aussi constaté ces derniers jours des pénuries de sucre et un rationnement à 5 kg des achats de sarrasin, ingrédient de base en Russie, dans certains magasins même si les rayons ont été de nouveau garnis depuis et que la population n'a manifesté aucun signe de panique.

Ce même journaliste a aussi observé des files d'attente devant des stations-service, où chaque automobiliste ne peut prendre que 20 litres d'essence avec un QR code associé à la plaque d'immatriculation de son véhicule.

"La limitation à 20 litres est toujours en vigueur", a dit Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol nommé par la Russie, sur Telegram.

"Je demande aux automobilistes qui vont acheter de l'essence aujourd'hui: avant de vous rendre à la station-service, vérifiez les disponibilités en carburant", a-t-il ajouté.

Face aux bombardements de drones ukrainiens, les autorités de Crimée ont aussi réduit le nombre de trains circulant la nuit à la suite d'une attaque en début de semaine ayant blessé un conducteur et tué son mécanicien. Les passagers de ce train reliant Moscou à Simferopol, principale ville de Crimée, sont sortis indemnes de l'attaque, avait précisé lundi matin le gouverneur de la péninsule nommé par la Russie, Sergueï Aksionov.

Les autorités prorusses ont aussi dénoncé mercredi une frappe contre un musée à Sébastopol consacré à la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, perdue par l'Empire russe face à une coalition comprenant notamment les Empires français et ottoman. Le toit de ce bâtiment historique a été atteint, a dit Mikhaïl Razvojaïev, sans fournir de précisions sur d'éventuels dégâts ou victimes.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)