La création d'emplois aux États-Unis dépasse les prévisions en octobre ; le taux de chômage recule à 4,1 %

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(Mise à jour avec le rapport)

* Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 65.000 emplois en octobre

* Il est devenu plus difficile de changer d'emploi, ce qui freine la hausse des salaires

* La Fed a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière, tout en soulignant que l'inflation restait élevée

par Lucia Mutikani

Les emplois non agricoles aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre et le taux de chômage est tombé à 4,1 %, ce qui suggère que le marché du travail reste résilient et donne à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour se concentrer sur l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient.

Les effectifs ont bondi de 165.000 emplois le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse à 60.000 en septembre, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 65.000 emplois, après une augmentation initialement annoncée à 29.000 en septembre.

Les estimations variaient entre 35.000 et 125.000 emplois. Les économistes estimaient que l’économie devait créer au moins 40.000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le « seuil de rentabilité » a baissé par rapport aux quelque 150.000 emplois en 2024 en raison de la diminution de la population active.

Le taux de chômage a baissé par rapport aux 4,2 % enregistrés en septembre.

Le nombre historiquement bas de licenciements et la récente hausse des offres d’emploi ont laissé entrevoir un resserrement du marché du travail.

Mais les économistes et les responsables de la banque centrale américaine ont affirmé que le marché du travail ne présentait aucun risque d’inflation. Certains économistes ont fait valoir que la diminution de l’offre de main-d’œuvre, dans un contexte de durcissement de la politique d’immigration et de départs à la retraite, était le principal facteur expliquant ce taux de chômage relativement bas.

La Fed a maintenu la semaine dernière son taux directeur au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. Les économistes s’attendent à une hausse des taux en décembre. Le rapport sur l’inflation des prix à la consommation du mois d’octobre, qui sera publié mardi prochain, pourrait fournir davantage d’indices sur l’orientation de la politique monétaire début 2027.

Malgré la résilience du marché du travail, la création d’emplois reste à la traîne par rapport à la croissance économique , le produit intérieur brut ayant progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, porté par la vigueur des dépenses de consommation et les investissements massifs des entreprises dans l’intelligence artificielle.

Selon les économistes, les employeurs auraient probablement embauché de manière excessive après la pandémie de COVID, et certaines entreprises auraient sans doute été dans l’incertitude quant à leurs besoins en personnel lors de l’intégration de l’IA dans leurs activités. Ils ont ajouté que l’incertitude liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a entraîné une hausse des prix de l’énergie, rendait également les employeurs réticents à augmenter leurs effectifs.

Le manque d’opportunités a rendu difficile la recherche d’emploi pour les jeunes adultes, les jeunes diplômés et certains chômeurs.

Le désenchantement face à la situation économique ainsi que la colère suscitée par le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son neuvième mois, ont coûté au Parti républicain du président Donald Trump le contrôle du Congrès , les démocrates ayant réalisé une belle performance lors des élections de mi-mandat de cette semaine