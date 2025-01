La crainte du chômage pèse sur le moral des ménages français

(AOF) - La confiance des ménages s’est détériorée de nouveau en décembre, indique l'Insee ce mercredi. À 89, l’indicateur qui la synthétise a baissé d’un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Leurs craintes concernant l’évolution du chômage a augmenté de nouveau fortement. Le solde correspondant a gagné dix points à 53 points, après en avoir gagné neuf en novembre 2024. Il a atteint son plus haut niveau depuis mai 2021 et demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé et futur en France continue de se détériorer : le solde relatif au niveau de vie futur perd quatre points à -57 en décembre et celui relatif au niveau de vie passé, trois points à 72. Ces deux soldes se maintiennent bien au-dessous de leur moyenne de longue période.