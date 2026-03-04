La crainte d'un choc pétolier affecte les valeurs technologiques asiatiques, tandis que la baisse des actions européennes marque une pause

Les ventes d'actions européennes, durement touchées, ont marqué une pause mercredi, l'attention se tournant vers l'Asie - y compris un krach record à Séoul, où les investisseurs se sont débarrassés des fabricants de puces, craignant que l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ne crée un choc pétrolier, augmentant l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt. La ruée des opérateurs pour se débarrasser de différentes classes d'actifs dans le monde a parfois menacé de devenir chaotique cette semaine, alors qu'ils intègrent les conséquences d'un maintien des prix de l'énergie à un niveau élevé pendant une période prolongée. Des baisses dans une partie du marché se sont répercutées sur d'autres, les investisseurs essayant de couvrir les pertes subies ailleurs et de réduire les risques. Même l'or, valeur refuge, a chuté de plus de 4 % mardi, bien qu'il soit remonté de 1,5 % mercredi, à 5 155 dollars l'once. GOL/ Au cœur de tout cela, le pétrole Brent de référence était à 83,76 $ LCoc1 le baril mercredi, en hausse pour une troisième journée consécutive, bien que loin de ses sommets de mardi, après que le président américain Donald Trump ait déclaré que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers à travers le détroit clé d'Ormuz si nécessaire. O/R Les armateurs et les analystes n'étaient pas certains de la faisabilité d'une telle mesure. SÉOUL: Ventes massives C'est en Corée du Sud que la tension s'est le plus fait sentir mercredi, où l'indice de référence KOSPI a clôturé en baisse de 12 %, .KS11 sa plus forte chute jamais enregistrée. La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. KS En deux jours, l'indice à forte composante technologique a perdu plus de 18 % de sa valeur, tandis que la devise KRW= s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans. Le Nikkei .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises .TWII ont baissé de 4,3%, les investisseurs s'étant rapidement désengagés de ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois, à savoir les fabricants de semi-conducteurs. "De nombreux marchés dans lesquels les investisseurs s'étaient diversifiés avant les attaques contre l'Iran apparaissent aujourd'hui comme les plus vulnérables", a écrit Matt King, fondateur de la société d'analyse financière Satori Insights, dans une note. « La phase "vendre ce que l'on peut" se propage », a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef en investissement chez Saxo à Singapour. « La baisse des marchés asiatiques devient désordonnée parce que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une semaine" ». Toutefois, signe que les marchés peuvent encore surprendre dans les deux sens, l'indice européen STOXX 600 a augmenté de 0,6 % mercredi, .STOXX , bien qu'il ait chuté de 4,6 % lundi et mardi, sa plus forte baisse en deux jours depuis les troubles tarifaires d'avril 2025. Parallèlement en Europe, les prix de référence du gaz se sont également stabilisés mercredi, bien qu'ils soient environ 75% plus élevés que la clôture de vendredi. TFMBMc1 NG/EU Les actions et les obligations espagnoles .IBEX ES10YT=RR sont restées quelque peu à la traîne après que Trump a menacé d'imposer un embargo commercial au pays. Wall Street, quant à elle, a évité le pire de la vente, et le S&P 500 est en baisse d'un peu moins de 1 % depuis le début de la semaine. Les contrats à terme étaient en baisse de 0,3 % EScv1 . Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , a déclaré dans un discours à Sydney qu'il avait été surpris par la réaction "bénigne" des marchés jusqu'à présent face aux risques croissants. « Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court terme et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera », a-t-il déclaré. LES BAISSES DE TAUX EN QUESTION Les marchés obligataires, après un premier rebond, sont maintenant sous pression, les investisseurs pariant que la hausse des prix du pétrole attisera l'inflation et retardera les baisses de taux . Les traders considèrent désormais qu'il est plus probable qu'improbable que la Réserve fédérale maintienne ses taux en juin. "Pour les États-Unis, il s'agit très clairement d'une situation inflationniste... le marché réévalue donc la capacité de la Fed à réduire ses taux cette année", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef pour la banque d'investissement australienne Barrenjoey. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était en hausse de 3 points de base sur la journée à 4,08%, ayant gagné 12 points de base cette semaine, tandis que les rendements à deux ans sensibles aux taux sont en hausse de 15 points de base sur la semaine et s'établissaient à 3,51%. US10YT=RR US2YT=RR US/ Ailleurs, une baisse des taux par la Banque d'Angleterre plus tard ce mois-ci, qui était considérée comme presque certaine, semble maintenant exclue, ce qui a fait grimper le rendement des gilts à deux ans de 25 points de base cette semaine. GB/ Les liquidités en ont été les bénéficiaires, les flux se précipitant sur les fonds monétaires fuyant les paris plus risqués. L'euro EUR= s'est maintenu à 1,16$, stable sur la journée mais en baisse de 1,5% cette semaine, pénalisé par la hausse des coûts de l'énergie. Le dollar a gagné plus largement même sur les monnaies considérées comme des refuges, et est en hausse de 1,4% sur le yen japonais cette semaine JPY= et de 0,7% sur le franc suisse CHF= FRX/