La crainte d'un choc pétolier affecte les valeurs technologiques asiatiques, tandis que la baisse des actions européennes marque une pause
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:03

Les ventes d'actions
européennes, durement touchées, ont marqué une pause mercredi,
l'attention se tournant vers l'Asie - y compris un krach record
à Séoul, où les investisseurs se sont débarrassés des fabricants
de puces, craignant que l'aggravation de la guerre au
Moyen-Orient  ne crée un choc pétrolier, augmentant
l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt.
    La ruée des opérateurs pour se débarrasser de différentes
classes d'actifs dans le monde a parfois menacé de devenir
chaotique cette semaine, alors qu'ils intègrent les conséquences
d'un maintien des prix de l'énergie à un niveau élevé pendant
une période prolongée.
    Des baisses dans une partie du marché se sont répercutées
sur d'autres, les investisseurs essayant de couvrir les pertes
subies ailleurs et de réduire les risques.
    Même l'or, valeur refuge, a chuté de plus de 4 % mardi, bien
qu'il soit remonté de 1,5 % mercredi, à 5 155 dollars l'once.
 GOL/ 
Au cœur de tout cela, le pétrole Brent de référence était à
83,76 $  LCoc1  le baril mercredi, en hausse pour une troisième
journée consécutive, bien que loin de ses sommets de mardi,
après que le président américain Donald Trump ait déclaré que la
marine américaine pourrait escorter des pétroliers  à
travers le détroit clé d'Ormuz si nécessaire.  O/R 
    Les armateurs et les analystes n'étaient pas certains de la
faisabilité d'une telle mesure.
    
    SÉOUL: Ventes massives
    
    C'est en Corée du Sud que la tension s'est le plus fait
sentir mercredi, où l'indice de référence KOSPI a clôturé en
baisse de 12 %,  .KS11  sa plus forte chute jamais enregistrée.
La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du
Moyen-Orient.  KS 
    En deux jours, l'indice à forte composante technologique a
perdu plus de 18 % de sa valeur, tandis que la devise  KRW= 
s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans.
    Le Nikkei  .N225  a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises
 .TWII  ont baissé de 4,3%, les investisseurs s'étant rapidement
désengagés de ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces
derniers mois, à savoir les fabricants de semi-conducteurs. 
"De nombreux marchés dans lesquels les investisseurs s'étaient
diversifiés avant les attaques contre l'Iran apparaissent
aujourd'hui comme les plus vulnérables", a écrit Matt King,
fondateur de la société d'analyse financière Satori Insights,
dans une note.
    « La phase "vendre ce que l'on peut" se propage », a déclaré
Charu Chanana, stratégiste en chef en investissement chez Saxo à
Singapour. 
    « La baisse des marchés asiatiques devient désordonnée parce
que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une
semaine" ».
    Toutefois, signe que les marchés peuvent encore surprendre
dans les deux sens, l'indice européen STOXX 600 a augmenté de
0,6 % mercredi,  .STOXX , bien qu'il ait chuté de 4,6 % lundi et
mardi, sa plus forte baisse en deux jours depuis les troubles
tarifaires d'avril 2025.
Parallèlement en Europe, les prix de référence du gaz se sont
également stabilisés mercredi, bien qu'ils soient environ 75%
plus élevés que la clôture de vendredi.  TFMBMc1   NG/EU 
Les actions et les obligations espagnoles  .IBEX   ES10YT=RR 
sont restées quelque peu à la traîne  après que Trump a
menacé d'imposer un embargo commercial au pays.
    Wall Street, quant à elle, a évité le pire de la vente, et
le S&P 500 est en baisse d'un peu moins de 1 % depuis le début
de la semaine. Les contrats à terme étaient en baisse de 0,3 %
 EScv1 .
Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , a
déclaré dans un discours à Sydney qu'il avait été surpris par la
réaction "bénigne" des marchés jusqu'à présent face aux risques
croissants.
    « Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les
marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé
à la fois à court terme et à moyen terme, et je ne peux pas
spéculer sur la façon dont cela se passera », a-t-il déclaré.
    
    LES BAISSES DE TAUX EN QUESTION
Les marchés obligataires, après un premier rebond, sont
maintenant sous pression, les investisseurs pariant que la
hausse des prix du pétrole attisera l'inflation et retardera les
baisses de taux . Les traders considèrent désormais qu'il
est plus probable qu'improbable que la Réserve fédérale
maintienne ses taux en juin.
    "Pour les États-Unis, il s'agit très clairement d'une
situation inflationniste... le marché réévalue donc la capacité
de la Fed à réduire ses taux cette année", a déclaré Andrew
Lilley, stratège en chef pour la banque d'investissement
australienne Barrenjoey.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était en hausse de
3 points de base sur la journée à 4,08%, ayant gagné 12 points
de base cette semaine, tandis que les rendements à deux ans
sensibles aux taux sont en hausse de 15 points de base sur la
semaine et s'établissaient à 3,51%.  US10YT=RR   US2YT=RR   US/ 
    Ailleurs, une baisse des taux par la Banque d'Angleterre
plus tard ce mois-ci, qui était considérée comme presque
certaine, semble maintenant exclue, ce qui a fait grimper le
rendement des gilts à deux ans de 25 points de base cette
semaine.  GB/ 
Les liquidités en ont été les bénéficiaires, les flux se
précipitant sur les fonds monétaires  fuyant les paris
plus risqués. 
    L'euro  EUR=  s'est maintenu à 1,16$, stable sur la journée
mais en baisse de 1,5% cette semaine, pénalisé par la hausse des
coûts de l'énergie. 
    Le dollar a gagné plus largement même sur les monnaies
considérées comme des refuges, et est en hausse de 1,4% sur le
yen japonais cette semaine  JPY=  et de 0,7% sur le franc suisse
 CHF=   FRX/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1641 USD Six - Forex 1 +0,24%
IBEX 35
17 375,0000 Pts Sibe +1,69%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 245,54 Pts Six - Forex 1 -3,61%
Or
5 193,25 USD Six - Forex 1 +2,06%
Pétrole Brent
82,61 USD Ice Europ +0,79%
Pétrole WTI
75,32 USD Ice Europ +0,49%
STOXX Europe 600
612,28 Pts DJ STOXX +1,30%
TAIEX
32 828,88 Pts Six - Forex 1 -4,35%
USA BENCHMARK 10A
4,102 Rates -0,14%
USA BENCHMARK 2A
3,582 Rates +0,38%
USD/CHF SPOT
0,7806 Six - Forex 1 -0,22%
USD/JPY SPOT
157,2710 Six - Forex 1 -0,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
