La course IndyCar de Washington, mise en avant par Trump, attire Boeing, Starlink et Delta comme nouveaux sponsors

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Plusieurs grandes entreprises sponsoriseront pour la première fois une course d’IndyCar lors du Grand Prix Freedom 250, vanté par le président Donald Trump, qui se déroulera dimanche dans les environs de Washington, D.C.

Parmi les nouveaux sponsors figurent Boeing BA.N , Starlink de SpaceX SPCX.O et Delta Air Lines DAL.N , a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse Bud Denker, président de cette course de 250 miles (402 km) et président de Penske Corp. C’est Penske qui organise l’événement.

Cet événement viendra clôturer une série de célébrations marquant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

"J’adore cette course", a déclaré Donald Trump lorsqu’il a signé en janvier le décret présidentiel annonçant l’organisation de l’épreuve.

Trump agitera le drapeau vert au départ de la course et effectuera un tour de piste à bord de la limousine présidentielle. Trump devrait inviter certains dirigeants à assister à la course avec lui dans une loge privilégiée, ont indiqué trois sources. De nombreuses entreprises disposeront de loges d’entreprise le long du circuit.

L’événement compte des dizaines de sponsors d'entreprise, ce qui permettra aux dirigeants de côtoyer les nombreux responsables gouvernementaux et législateurs attendus à la course.

"C’est également l’occasion pour nous de développer notre sport et de le faire découvrir à ces entreprises qui n’en faisaient jusqu’à présent pas partie", a déclaré M. Denker.

Lors du Grand Prix "Freedom 250" de l’IndyCar, les pilotes atteindront des vitesses de 170 miles par heure (274 km/h) sur l’historique Pennsylvania Avenue, autour des Archives nationales et à travers certaines des institutions culturelles du pays, samedi et dimanche.

M. Denker a indiqué que le directeur général de Delta, Ed Bastian, serait présent.

Parmi les autres entreprises parrainant l’événement figurent General Motors GM.N , Honda 7267.T , United Airlines UAL.O , la division AWS d’Amazon.com AMZN.O , Shell SHEL.L , Gulfstream, Altria MO.N , Verizon VZ.N et Washington Gas. De nombreux hauts dirigeants et membres du Congrès devraient être présents, ont indiqué les sources.

La Maison Blanche a renvoyé à Penske les questions concernant les projets de Trump pour la course.

La maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré que la ville s’attendait à ce que 140 000 personnes assistent chaque jour aux épreuves de la course. Une grande partie du centre-ville sera fermée à la circulation.