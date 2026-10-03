La course de l'IA pour transformer le monde avant que les fonds ne s'épuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dépenses consacrées aux centres de données devraient dépasser les 30.000 milliards de dollars d'ici 2050, selon une étude

* Anthropic prévoit d'investir 518 milliards de dollars, selon son prospectus

* Les gains de productivité aux États-Unis « restent insaisissables », selon JP Morgan

* Les entreprises spécialisées dans l'IA pourraient avoir besoin de nouveaux marchés et pas seulement de réaliser des économies, selon Bain

* Les révolutions technologiques passées ont mis des décennies à transformer la productivité

par Stephen Eisenhammer

Jamais autant de liquidités n’ont été investies dans une nouvelle technologie que dans l’IA, éclipsant les sommes dépensées pour les chemins de fer ou Internet lorsque ces révolutions technologiques ont attiré des capitaux.

Les dépenses cumulées à l’échelle mondiale pour les seuls centres de données pourraient dépasser les 30.000 milliards de dollars d’ici 2050, selon une projection de PwC, ce qui correspondrait presque à la valeur des bons du Trésor américain en circulation . Ce chiffre « éclipse » les dépenses engagées lors des booms ferroviaire ou des « dot-com », même après ajustement pour tenir compte de l’inflation, a indiqué PwC.

Par ailleurs, Anthropic, qui n’est qu’une des grandes entreprises engagées dans la course à l’IA, prévoit de dépenser 518 milliards de dollars dans les années à venir, selon le prospectus d’introduction en bourse consulté par Reuters , soit plus de 100 fois son chiffre d’affaires prévu pour 2025. Ses investisseurs affirment que la technologie de l’IA aura un impact plus transformateur que l’avènement des machines à vapeur et l’industrialisation qu’elles ont rendue possible.

Pourtant, derrière ces projections vertigineuses et ces dépenses colossales des entreprises d’IA, ainsi que derrière leurs valorisations astronomiques, se cachent des hypothèses concernant d’énormes gains de productivité généralisés et des bénéfices futurs, sans qu’il y ait à ce jour de preuves tangibles – ni de précédents historiques – permettant d’affirmer avec certitude qu’elles pourront tenir leurs promesses, soulignent les économistes.

LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ « RESTENT INSAISISSABLES »

JP Morgan a écrit en août que les gains de productivité généralisés aux États-Unis, qui mènent la course à l’IA, « restent insaisissables », ce qui soulève des questions quant à la viabilité des valorisations des entreprises d’IA.

Une étude de Bain & Company indique que les gains de productivité issus des marchés existants ne suffiraient pas à justifier les dépenses actuelles et que « des marchés entièrement nouveaux doivent émerger pour combler le déficit de financement », suggérant que ceux-ci pourraient aller de l’utilisation de robots guidés par l’IA au développement de nouveaux matériaux pour les batteries et les semi-conducteurs.

Les « hyperscalers » américains – ces entreprises qui déploient des infrastructures à travers le monde, comme Google, Amazon et Microsoft – ainsi que d’autres acteurs de la course à l’IA, devront générer plus de 4.200 milliards de dollars de nouveaux revenus au cours des cinq prochaines années pour financer ce déploiement, selon Bain.

« La question est de savoir si les applications arriveront à temps pour financer tout cela », selon l’étude publiée le mois dernier.

Rares sont ceux qui doutent du potentiel de l’IA à tout transformer, du travail au bureau aux laboratoires de recherche, tout comme les révolutions passées ont réduit les temps de trajet de plusieurs jours à quelques heures ou connecté le monde d’une simple pression sur un clavier.

Ce qui semble plus immuable, ce sont les calculs mathématiques qui sous-tendent la rentabilité des investissements ou les échéances de remboursement des prêts, ce qui amène les économistes à évaluer les implications pour l’économie mondiale au-delà des fluctuations des cycles d’investissement.

« Les précédents historiques suggèrent que les booms technologiques prennent souvent fin lorsque les développements d’infrastructures cessent de générer des rendements suffisants », écrit JP Morgan.

En prenant l’exemple de Nvidia, l’entreprise américaine dont les puces constituent l’épine dorsale de la révolution de l’IA, JP Morgan a estimé que les gains de productivité aux États-Unis devraient atteindre 3% à 5% par an au cours des dix prochaines années pour justifier sa valorisation. Cela représenterait une augmentation substantielle par rapport aux prévisions de base du Bureau du budget du Congrès américain, qui table sur une croissance annuelle de la productivité de 1,75% pour cette période.

Pour les États-Unis seuls – qui, selon certaines estimations, représentent environ les trois quarts du total mondial des investissements dans l’IA –, les investissements atteindront environ 9.000 milliards de dollars entre 2025 et 2032, ce qui équivaut à consacrer 3,2% du PIB américain chaque année, selon Stijn Van Nieuwerburgh, économiste à la Columbia Business School.

Il estime que le secteur américain de l’IA devrait générer environ 3.550 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2032 pour obtenir un retour sur investissement de 10%. Il n’en génère actuellement qu’une fraction.

La structure à effet de levier d’une grande partie du financement par emprunt des infrastructures d’IA signifie également qu’« une détérioration relativement modeste de la demande, des retards ou de la valeur des actifs peut donc entraîner des pertes bien plus importantes », a-t-il écrit dans un document de conférence révisé en octobre.

L’IA ET « LE RYTHME DES NOUVELLES MERVEILLES »

Ces chiffres vertigineux n’ont pas empêché les dirigeants américains du secteur de l’IA de s’exprimer avec un enthousiasme hors du commun au sujet des changements en cours.

Dario Amodei, d’Anthropic, a déclaré qu’un avenir dominé par l’IA pourrait être « d’une beauté transcendante », tandis que Sam Altman, d’OpenAI, a affirmé que « le rythme auquel de nouvelles merveilles verront le jour sera immense », à mesure que les modèles apprendront à s’améliorer d’eux-mêmes et à accélérer les percées.

Jasjeet Sekhon, directeur de la stratégie chez Google DeepMind, a déclaré lors d’un sommet à l’université de Berkeley en août que cet auto-apprentissage, connu sous le nom d’« auto-amélioration récursive », constituait un « élément clé de la thèse d’investissement » et qu’il pourrait, s’il était mis en œuvre, générer des gains de productivité sans précédent.

Si l’auto-amélioration récursive est susceptible d’entraîner des progrès exponentiels en matière d’IA, elle soulève également des inquiétudes quant aux risques existentiels pour l’humanité.

Pourtant, le rythme des changements en matière de productivité pourrait bien finir par rester en deçà des délais requis par les services comptables des entreprises.

Diane Coyle, économiste à l’université britannique de Cambridge, a déclaré que l’impact sur la productivité des technologies révolutionnaires du passé avait généralement mis entre 10 et 50 ans à se faire sentir.

L’équipe d’économistes d’Anthropic a modélisé plusieurs scénarios concernant le taux de croissance supplémentaire que l’IA pourrait générer en 2030. En partant d’un taux de référence de 2% dans un environnement sans IA, elle a estimé la croissance à 2,4% dans un scénario où l’impact de l’IA serait modeste, à 5,4% dans un scénario où cet impact serait substantiel et à 15,4% dans un scénario extrême.

Une croissance plus forte entraînerait davantage de pertes d’emplois, a-t-elle indiqué, sans toutefois attribuer de probabilités à aucun de ces résultats.

Amodei avait prédit l’année dernière que l’IA pourrait faire disparaître la moitié de tous les emplois de bureau de premier échelon d’ici cinq ans. Pour l’instant, cependant, certains chercheurs affirment que son impact semble s’être limité à rendre plus difficile la recherche d’emploi pour les personnes souhaitant occuper un poste de bureau.

Des études menées aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont mis en évidence un ralentissement des embauches en début de carrière pour les postes de cols blancs effectuant des tâches dans lesquelles l’IA excelle, même si l’emploi global reste solide.

Des chercheurs de l’université de Stanford ont indiqué en août que l’emploi des travailleurs âgés de 22 à 25 ans dans les secteurs exposés à l’IA, tels que les comptables et les assistants juridiques, était inférieur de 19% à celui des métiers que l’IA a du mal à reproduire, comme les agents d’entretien et les ouvriers du bâtiment.

Pourtant, même si la transformation promise prend plus de temps que ne le laissent entendre les chiffres relatifs aux entreprises du secteur de l’IA, les avantages économiques réels devraient perdurer – tout comme les trains ont continué à circuler après la panique de 1873 qui a ruiné les magnats du chemin de fer, et comme Internet n’a pas cessé de fonctionner après l’éclatement de la bulle Internet des années 1990.

« L’histoire est notre alliée pour tenter de comprendre cela », a déclaré Diane Coyle. « Tant que l’on dispose de l’infrastructure nécessaire pour soutenir tous les gains de productivité à venir, tout va bien. » ​

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