Vol flydubai: l'enquête établit un "acte terroriste"

Le Boeing 737 MAX 8 de flydubai sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, le 30 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

L'enquête sur l'attaque dans un vol de flydubai vers Tel-Aviv a qualifié d'"acte terroriste" l'agression perpétrée par le copilote, qui a blessé le pilote avec une hache de secours du cockpit, a rapporté samedi un média officiel émirati, citant le procureur général.

L'avion, qui reliait les Émirats à Israël et transportait des passagers en majorité israéliens, avait dû atterrir mercredi en urgence en Arabie saoudite.

Les investigations, menées par les autorités émiraties, ont révélé que le copilote "avait commencé à mettre à exécution un acte terroriste", a affirmé le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi, cité par l'agence de presse officielle WAM.

Capture d'écran, tirée d'une vidéo publiée le 2 octobre 2026 sur la chaîne YouTube de Narendra Modi, montrant le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) en train de s'entretenir par appel vidéo avec Smit Machchhar, pilote de la compagnie flydubai en convalescence dans un hôpital aux Émirats arabes unis ( NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL / - )

Il a précisé que le suspect a "agressé le commandant de bord dans le cockpit à l'aide de la hache de secours" de la cabine de pilotage, et tenté "de prendre les commandes de l'avion".

L'enquête se poursuit "afin d'établir toutes les circonstances de l'incident et ses motivations", a-t-il indiqué.

Il n'a pas révélé la nationalité du copilote, en détention aux Émirats arabes unis, même si une source saoudienne a indiqué à l'AFP qu'il était omanais.

Selon plusieurs médias internationaux, le copilote, du nom de Hammam Hammami, avait été interdit de piloter des avions pour des raisons de sécurité par les autorités omanaises, qui estimaient qu'il avait été influencé par des groupes islamistes radicaux lors d'un séjour en Syrie.

D'après ces mêmes médias, il avait rejoint flydubai après avoir quitté son employeur Oman Air et postulé sans succès auprès de la compagnie Emirates.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu'il avait "subi un endoctrinement islamiste radical" et "avait l'intention de faire s'écraser l'avion avec ses passagers".

"Ma dernière chance"

Le pilote de l'avion, l'Indien Smit Machchhar, salué de toutes parts comme un "héros", a raconté comment, blessé, il avait déverrouillé, dans un ultime effort, la porte du cockpit, contrecarrant ainsi l'attaque.

"J'essayais de sauver ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas laisser toutes ces personnes mourir", a-t-il expliqué depuis son lit d'hôpital lors d'un appel avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, dont les services ont relayé la séquence.

"Je savais que c'était ma dernière chance et que la porte était juste là", a raconté ce pilote, fort de 17 années d'expérience, dont 11 comme commandant de bord. "Je subissais encore des coups, mais j'ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré".

Le copilote l'a agressé après lui avoir demandé un moment pour prier, a-t-il détaillé lors d'une conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahu samedi, dont la vidéo a été relayée par le bureau du Premier ministre.

Beaucoup de gens de la région "font leurs prières. Cela n'avait rien d'inhabituel. Pendant qu'il priait, par respect, je regardais simplement vers l'avant", mais soudain, "j'ai senti un gros coup à l'arrière de la tête", a-t-il relaté.

"Ma première pensée a été qu'il y avait des dégâts catastrophiques sur l'appareil (...) Mais ensuite les coups ont continué à s'enchaîner" et "c'est là que j'ai compris".

Tout en précisant que ses souvenirs n'étaient pas entièrement clairs, il a précisé avoir eu l'impression que le copilote était parvenu une première fois à refermer la porte du cockpit. "C'est là que j'ai tout donné. J'ai mobilisé tout ce que j'avais, je me suis rué vers la porte, je l'ai ouverte et heureusement, des gens attendaient".

Des passagers et membres de l'équipage ont ensuite maîtrisé l'assaillant et repris le contrôle de l'appareil, qui a pu se poser en urgence.

Saluant le pilote comme un "héros pour le monde entier", M. Netanyahu l'a invité à venir en Israël, en tant qu'hôte d'honneur.

Sur son compte X, le prince héritier de Dubaï, Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, a montré une photo de lui auprès du pilote hospitalisé. "Il a toute notre reconnaissance", a-t-il écrit.

Samedi, le premier vol israélien en provenance des Émirats depuis l'attaque est arrivé à Tel-Aviv, selon le site de l'aéroport Ben-Gourion.

Ce vol était opéré par la compagnie israélienne à bas coûts Arkia et a atterri à environ 01H10, heure locale.

Après l'attaque, flydubai a suspendu sa liaison et vendredi, la compagnie israélienne El Al avait annulé les vols spéciaux prévus pour ramener les Israéliens bloqués à Dubaï.