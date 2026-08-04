La course aux centres de données dédiés à l'IA fait peser une charge de loyers de 1 000 milliards de dollars sur les géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Microsoft Corp MSFT.O , Meta Platforms Inc

META.O , Oracle Corp ORCL.N , Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O se sont engagés à verser environ 1 090 milliards de dollars au titre de paiements futurs liés à des contrats de location qui n’ont pas encore pris effet, principalement pour des centres de données nécessaires à l’essor de l’intelligence artificielle.

Ces engagements montrent qu’une part substantielle des dépenses effrénées des géants de la tech en matière d’IA a déjà été bloquée, sans pour autant apparaître sous forme de passifs de location assimilables à de la dette dans les bilans des entreprises.

Si la demande en puissance de calcul dédiée à l’IA continue de croître, ces installations soutiendront la prochaine phase de croissance du cloud. Dans le cas contraire, les entreprises pourraient se retrouver à devoir payer pour d’énormes capacités coûteuses et à longue durée de vie, difficiles à céder.

Ce montant total représente près de quatre fois les quelque 285 milliards de dollars de passifs de location déjà comptabilisés dans les bilans de ces entreprises, selon les documents financiers compilés par Reuters.

Cet écart s’explique par le traitement comptable. Les contrats de location signés ne sont généralement pas comptabilisés en tant que passifs tant que l’installation n’est pas disponible à l’usage. Jusqu’à ce moment-là, les entreprises indiquent les paiements futurs dans les notes annexes à leurs états financiers.

Ces engagements ne sont pas cachés, et les agences de notation en tiennent peut-être déjà compte en partie. Mais leur ampleur révèle la part du déploiement de l’IA qui n’apparaît pas encore dans les passifs de location, les charges fixes et les indicateurs d’endettement publiés.

Ces 1 090 milliards de dollars ne peuvent pas être simplement ajoutés à la dette. Les engagements de location non encore mis en œuvre correspondent généralement à des paiements non actualisés étalés sur de nombreuses années, tandis que les passifs de location comptabilisés reflètent leur valeur actuelle.

Oracle présente le risque de concentration apparent le plus important. L’entreprise a déclaré 260 milliards de dollars d’engagements non encore mis en œuvre, soit près de sept fois ses passifs de location comptabilisés, qui s’élèvent à 37,89 milliards de dollars. Ces engagements concernent principalement des centres de données, dont la mise en service est prévue entre les exercices 2027 et 2029, et dont la durée s’étend généralement de 15 à 19 ans.

Oracle a averti que la durée, les conditions de renouvellement et la tarification de ses baux de centres de données pourraient ne pas correspondre aux contrats conclus avec ses clients, ce qui l’exposerait à des risques si les clients ne renouvelaient pas leurs contrats ou ne pouvaient pas honorer leurs engagements.

À la fin du mois de mai, son endettement représentait environ 4,4 fois l’EBITDA sur les douze derniers mois, selon une analyse de Reuters portant sur les données de LSEG et les documents déposés par l’entreprise. En incluant les passifs comptabilisés au titre des contrats de location simple et de location-financement, ce ratio s’élevait à environ 5,7 fois.

S&P Global Ratings a indiqué avoir intégré les 260 milliards de dollars de contrats de location non encore entrés en vigueur d’Oracle dans ses prévisions de dette ajustée et s’attend à ce que le ratio d’endettement s’établisse autour de 4,4 pour l’exercice 2027.

Microsoft affichait le plus important portefeuille de contrats en cours de transactions, à 329,1 milliards de dollars, contre 88,52 milliards de dollars de passifs de location comptabilisés.

Meta a déclaré 278,99 milliards de dollars de paiements de contrats de location simple et de financement non encore entamés, puis a signé en juillet de nouveaux contrats de location de centres de données pour un montant supplémentaire de 68 milliards de dollars, portant ainsi le portefeuille connu des cinq entreprises à environ 1 160 milliards de dollars, en incluant ces accords ultérieurs.

Alphabet a déclaré 85,2 milliards de dollars de contrats de location non encore entamés, tandis qu’Amazon a déclaré 137,21 milliards de dollars. Le chiffre d’Amazon est moins directement comparable, car son portefeuille de contrats de location comprend également des entrepôts, des bureaux, des avions et des véhicules.