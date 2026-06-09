La course à la présidence au Pérou se resserre à nouveau et les marchés remontent à mesure que les résultats des votes à l'étranger affluent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Alexander Villegas et Marco Aquino

La course à la présidence péruvienne s'est resserrée du jour au lendemain, les candidats étant désormais séparés par moins de 0,1 %, les votes des électeurs à l'étranger faisant pencher la balance en faveur de la conservatrice Keiko Fujimori, ce qui a donné un coup de pouce précoce aux marchés mardi.

L'indice boursier principal du Pérou a bondi de plus de 7 % mardi matin, tandis que les actions péruviennes cotées aux États-Unis, comme celles de la société minière Buenaventura, ont progressé de 8,2 % et celles d'Intercorp Financial Services de 12,9 %; l'ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a bondi de 6,7 %.

La monnaie locale, le sol, s'est également appréciée de 2,45 % face au dollar, à 3,345.

Cette hausse est en grande partie un rebond après la forte vague de ventes de vendredi, suite à la remontée dans les sondages de Roberto Sanchez, candidat de gauche qui a secoué les marchés et les investisseurs avec ses propositions visant à réformer l'économie péruvienne, fortement dépendante du secteur minier.

Il a plaidé en faveur d’une réforme de la Constitution, de l’instauration d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels, d’un impôt sur la fortune et d’une réforme des concessions minières. Sa rivale, Fujimori, s’est quant à elle appuyée sur l’héritage de la politique de répression de la criminalité de son père, Alberto Fujimori, l’ancien président autoritaire du Pérou qui a été emprisonné pour violations des droits de l’homme liées à des massacres commis sous son mandat.

Fujimori était en tête des sondages à la sortie des urnes et du dépouillement préliminaire, mais Sanchez a regagné du terrain dimanche et lundi à mesure que les votes des régions rurales du Pérou affluaient. L'avance de Sanchez a atteint près de 50 000 voix lundi, mais elle est tombée à 20 000 alors que le dépouillement des bulletins de vote des électeurs à l'étranger se poursuit.

Sanchez est actuellement en tête avec 50,06 % des voix contre 49,94 % pour Fujimori, avec 95,95 % des votes dépouillés. Alfredo Torres, directeur de l'institut de sondage Ipsos, a déclaré que si les votes ruraux restants ont tendance à favoriser Sanchez, une grande partie des votes en attente provient de l'étranger, ce qui favorise Fujimori.

Environ 1,67 % des bulletins ont été signalés pour vérification. La plupart proviennent de la région métropolitaine de Lima, qui favorise également Fujimori.

“Si l'on fait le calcul, il est possible que les chiffres que nous voyons actuellement s'inversent”, a déclaré Torres lors d'une intervention sur une station de radio locale.

Les deux candidats ont appelé à la patience et demandé que 100 % des votes soient dépouillés. L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué que le dépouillement complet était prévu pour juillet.