La course à la présidence au Pérou se resserre à nouveau dans un contexte de volatilité des marchés, alors que les votes des électeurs de l'étranger et des zones rurales affluent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers, du décompte des voix et des citations de Fujimori au paragraphe 12, ainsi que du parti "Ensemble pour le Pérou" au paragraphe 13) par Alexander Villegas et Marco Aquino

La candidate conservatrice péruvienne Keiko Fujimori s'est rapprochée mardi de l'avance du candidat de gauche Roberto Sanchez, alors que la course à la présidence se resserrait, les votes des électeurs à l'étranger lui donnant un coup de pouce dans un contexte de volatilité des marchés, même si les votes ruraux encore en attente pourraient toujours favoriser Sanchez, ont déclaré des observateurs à Reuters.

L'indice boursier principal du Pérou a progressé de 5,65% mardi matin, tandis que les actions péruviennes cotées aux États-Unis, comme celles de la société minière Buenaventura, ont augmenté de 1,8% et celles d'Intercorp Financial Services de 12,2%; l'ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a bondi de 4,6%.

La monnaie locale, le sol, s'est également appréciée de 2,4% face au dollar, à 3,39.

Cette hausse est en grande partie un renversement de tendance par rapport à la forte vague de ventes de vendredi, après que Sanchez, qui a secoué les marchés et les investisseurs avec ses propositions visant à réformer l'économie péruvienne fortement axée sur l'exploitation minière, a progressé dans les sondages.

Il a plaidé en faveur d'une réforme de la Constitution, de l'instauration d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels, d'un impôt sur la fortune et d'une réforme des concessions minières, un programme populaire auprès des électeurs ruraux du pays. Sa rivale Fujimori s'est appuyée sur l'héritage de la répression de la criminalité de son père, Alberto Fujimori, l'ancien président autoritaire du Pérou, qui a été emprisonné pour violations des droits de l'homme liées à des massacres commis sous son mandat.

Fujimori était en tête des sondages à la sortie des urnes et du dépouillement préliminaire, mais Sanchez a regagné du terrain dimanche et lundi à mesure que les votes des régions rurales du Pérou affluaient. L'avance de Sanchez a atteint près de 50.000 voix lundi, mais elle est tombée à 20.000 alors que le dépouillement des bulletins de vote des électeurs à l'étranger se poursuit.

Sanchez est actuellement en tête avec 50,06% des voix contre 49,94% pour Fujimori, avec 95,98% des votes dépouillés. Alfredo Torres, directeur de l'institut de sondage Ipsos, a déclaré que si les votes ruraux restants ont tendance à favoriser Sanchez, une grande partie des votes en attente provient de l'étranger, ce qui favorise Fujimori.

Environ 1,67% des bulletins ont été signalés pour examen. La plupart proviennent de la région métropolitaine de Lima, qui favorise également Fujimori.

"Si l'on fait le calcul, il est possible que les chiffres que nous voyons actuellement s'inversent", a déclaré M. Torres lors d'une intervention sur une station de radio locale.

Les deux candidats ont appelé à la patience et demandé que 100% des votes soient dépouillés. L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué qu'un décompte complet était attendu en juillet.

"Il y a beaucoup d’espoir, notamment en ce qui concerne le vote des expatriés et les bulletins contestés, car la plupart proviennent de la capitale, où nous bénéficions du plus grand soutien", a déclaré Fujimori aux journalistes mardi. "Mais je pense qu’il serait prématuré de proclamer un vainqueur."

Lors d’une conférence de presse mardi, les représentants du parti de Sanchez, "Ensemble pour le Pérou", ont réitéré la nécessité d’attendre que tous les votes soient comptés et ont déclaré que les votes en attente dans les régions rurales donnaient encore à Sanchez une chance de remporter la présidence.

Dans son discours prononcé ce week-end, Sanchez a déclaré qu’il entendait répondre à l’appel d’un mouvement populaire en faveur de la justice et d’une démocratie de qualité.

"En tant que peuple pacifique, en tant que peuple qui respecte le processus électoral, nous suivrons la voie des résultats officiels, mais aujourd’hui, nous sommes convaincus du soutien du mouvement populaire", a-t-il déclaré.