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La Cour suprême rejette le recours de Google contre la politique de réexamen de l'Office américain des brevets
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La règle des « attentes bien établies » de l'Office américain des brevets remise en cause

* Google a fait appel après que le tribunal de première instance a statué contre l'entreprise

par Blake Brittain

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d’examiner le recours formé par Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , contre une règle de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) qui, selon l’entreprise, a soustrait les anciens brevets à tout réexamen de validité et contribué à alimenter une vague de litiges en matière de brevets.

Les juges ont rejeté le pourvoi formé par Google contre la décision d’une juridiction inférieure de ne pas contraindre l’Office à réexaminer, sans recourir à sa règle des « attentes bien établies », la contestation par l’entreprise de la validité d’un brevet détenu par la société de logiciels VirtaMove. VirtaMove accusait Google d’avoir contrefait ce brevet.

Google avait demandé à la Cour suprême de réexaminer la politique dite des « attentes bien établies », en vertu de laquelle la Commission des recours en matière de brevets (PTAB) de l’Office des brevets et des marques était devenue plus encline à rejeter les demandes de réexamen de brevets en vigueur depuis plus de six ans.

Les entreprises technologiques ont souvent recours à la procédure de « réexamen inter partes » de cette commission pour tenter de faire annuler les brevets dont elles sont accusées d’avoir enfreint. Selon un rapport de la société spécialisée en propriété intellectuelle Patexia, les trois requérants les plus actifs auprès de la commission entre 2020 et 2025 ont été Samsung, Apple et Alphabet.

Sous l’administration du président Donald Trump , l’USPTO a mis en place des mesures qui ont entraîné une baisse du pourcentage de réexamens traités par la commission.

Ce chiffre est tombé à 37 % en 2026 sous la direction de John Squires, nommé par Donald Trump à la tête de l’Office des brevets, contre 65 % sous celle de sa prédécesseure Kathi Vidal, nommée par l’ancien président Joe Biden, selon un rapport publié en avril par l’agence.

L’Office des brevets a exposé dans une note de service l’année dernière plusieurs facteurs favorisant le rejet d’une requête en réexamen inter partes, ​que l’agence a ​utilisés pour refuser le réexamen ⁠de brevets datant de plus de six ans en se fondant sur les « attentes bien établies » des parties.

L’Office des brevets a invoqué la règle des « attentes bien établies » pour rejeter la demande de réexamen déposée par Google en 2025 concernant le brevet VirtaMove relatif à un logiciel serveur. La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a rejeté le pourvoi formé par Google contre la décision de rejet de l’Office des brevets.

Google a fait valoir auprès des juges dans un mémoire que cette règle outrepasse les pouvoirs de l’Office des brevets en imposant un délai artificiel aux requêtes adressées à la commission.

« L’Office américain des brevets et des marques (PTO) n’a pas le pouvoir d’imposer un délai de prescription là où le Congrès ne l’a pas fait, et il n’a pas non plus le pouvoir d’étendre les droits de brevet au-delà de ce que le Congrès a prévu », a déclaré Google dans ce mémoire.

L’administration Trump a exhorté la cour à ne pas se saisir de l’appel de Google.

Un groupe d’entreprises comprenant Google, Apple et Intel a intenté une action distincte pour contester une politique connexe de l’Office des brevets. La Cour d’appel fédérale s’est prononcée contre ces entreprises en février, et Intel et Google ont également demandé à la Cour suprême d’examiner cette affaire.

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