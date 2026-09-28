La Cour suprême indienne reproche au gouvernement le retard pris dans la mise en place des étiquettes d'avertissement sur les denrées alimentaires

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* La Cour suprême remet en cause l'approche de l'autorité de régulation concernant les étiquettes d'avertissement

* L'Inde applique rigoureusement des normes alimentaires plus strictes

* Le secteur craint une confusion entre les étiquettes d'avertissement rouges et les mentions indiquant les produits non végétariens

* Les grandes entreprises agroalimentaires ne s'opposent pas aux étiquettes, mais demandent une révision des seuils

* La Cour doit examiner lundi le projet d'étiquetage alimentaire

(Ajout d'un graphique)

par Aditya Kalra

La Cour suprême indienne a demandé lundi pourquoi le gouvernement souhaitait “perdre autant de temps” à mener de nouvelles consultations auprès du public et du secteur avant d’adopter des étiquettes d’avertissement sur les produits emballés, dans le cadre de sa dernière initiative visant à accélérer la mise en œuvre de l’étiquetage alimentaire.

Dans le cadre d’une campagne sans précédent de lutte contre les risques alimentaires , l’Inde a mené des descentes dans des établissements de restauration et fermé des dizaines de restaurants et d’usines à travers le pays pour cause de manquements à l’hygiène.

Elle a dévoilé des mesures d’étiquetage plus strictes, imposant des étiquettes rouges de forme hexagonale sur les produits emballés afin d’alerter les consommateurs sur les aliments riches en sel, en sucre ou en matières grasses, après des années de lobbying de la part de ce secteur pesant 100 milliards de dollars.

“Pourquoi voulez-vous perdre autant de temps alors que nous sommes préoccupés par des questions de santé?”, a demandé le juge de la Cour suprême J. B. Pardiwala lors d’une audience. “Nous attendons des autorités qu’elles acceptent notre décision… ne nous décevez pas.”

Ces remarques ont été formulées lors d’un examen du dispositif d’étiquetage demandé par des militants qui s’inquiètent du fait que New Delhi n’ait pas adopté de règles plus strictes concernant les étiquettes figurant sur le devant des emballages, malgré des années de délibérations et de consultation du public.

La Cour a indiqué qu’elle rendrait prochainement une décision définitive sur cette affaire.

RESTRICTIONS SUR LA VENTE DE MALBOUFFE AUX ENFANTS

Les efforts de réglementation de l’Inde coïncident avec une initiative visant à interdire la vente de malbouffe dans les écoles et à proximité de celles-ci, ce qui rapprochera le pays des réglementations en vigueur dans des pays tels que le Chili et le Mexique, par exemple.

La semaine dernière, l’autorité de régulation a indiqué que la notification et la consultation publique concernant ces étiquettes d’avertissement plus strictes nécessiteraient quatre mois , suivies d’une année supplémentaire pour la mise en œuvre.

“Pourquoi avez-vous besoin d’autant de temps? Pourquoi souhaitez-vous lancer une nouvelle consultation pour recueillir les objections? … Qu’avez-vous fait ces quatre dernières années?”, a demandé M. Pardiwala.

L’Inde a fait part de ses inquiétudes concernant l’obésité, en particulier chez les enfants, au sein de sa population de 1,4 milliard d’habitants.

Le nombre d’adultes en surpoids ou obèses, qui s’élevait à 180 millions en 2021, devrait passer à 450 millions d’ici 2050, selon une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet.

INQUIÉTUDES DU SECTEUR CONCERNANT LA COULEUR ROUGE ET LES SEUILS

L’Inde est un marché en forte croissance pour les géants mondiaux de la grande consommation tels que PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez et Nestlé, mais aussi pour des milliers de petits commerçants locaux proposant des snacks salés et des confiseries traditionnelles.

La couleur et le symbole utilisés pour les avertissements “doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le contexte indien”, a déclaré l’All India Food Processors Association, qui représente des dizaines de géants alimentaires indiens et étrangers, avant l’audience.

“Le consommateur indien moyen a l’habitude d’associer la couleur rouge au symbole obligatoire d’identification des produits non végétariens”, a-t-elle indiqué à la Cour dans un nouveau mémoire, que Reuters a pu consulter.

Le groupe a indiqué avoir averti l’autorité de régulation que “l’introduction d’un autre symbole d’avertissement rouge bien visible risquait de semer la confusion parmi les consommateurs”.

LE GROUPE NE S'OPPOSE PAS AUX AVERTISSEMENTS SUR LA FACE AVANT DES EMBALLAGES

Si le groupe ne s’est pas opposé aux avertissements sur le devant des emballages, il a toutefois contesté “l’application sans discernement” des seuils proposés et a demandé que ceux-ci soient fixés de manière scientifique.

L’Inde préconise un avertissement rouge si la teneur en sucres ajoutés dépasse 3 % du poids des produits solides et si la teneur en matières grasses dépasse 4,2 %, des normes plus strictes que celles de nombreux marchés étrangers.

Le secteur a également réitéré ses préoccupations quant au fait que les avertissements devraient être déterminés en fonction de la consommation d’une portion individuelle d’un produit, plutôt que sur la base de la quantité de 100 g (3,5 oz) actuellement proposée.

“Les aliments indiens sont consommés en quantités très variables, notamment environ 10 g de cornichons, 15 à 20 g de condiments à tartiner et 30 g de pain”, a déclaré le groupe.