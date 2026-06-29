La Cour suprême des États-Unis se saisit du litige concernant la marque « Mtn Dew Rise » de Pepsi

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* Rise Brewing accuse PepsiCo de contrefaçon de marque

* Pepsi a lancé la boisson énergisante Mtn Dew Rise en 2021

par Blake Brittain

La Cour suprême des États-Unis a accepté lundi d'examiner la requête du fabricant de café en canette Rise Brewing visant à tenir PepsiCo PEP.O pour responsable d'une violation présumée de marque déposée concernant la boisson énergisante matinale de Pepsi, « Mtn Dew Rise ».

Les juges ont accepté d’examiner le pourvoi formé par Rise contre la décision d’une juridiction inférieure rejetant l’argument de la société selon lequel le nom du produit « Mtn Dew Rise » porte atteinte à ses marques et crée une confusion chez les consommateurs avec sa marque de café.

La Cour suprême devrait examiner cette affaire lors de sa prochaine session, qui débutera en octobre.

Pepsi a lancé « Mtn Dew Rise », une boisson énergisante aromatisée aux fruits destinée aux consommateurs du matin, en 2021. La société Rise, basée à Stamford, dans le Connecticut, a poursuivi Pepsi plus tard dans l’année, invoquant une contrefaçon de marque.

Rise réclamait des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance judiciaire interdisant à Pepsi d’utiliser le nom « Rise ». La société a fait valoir que Pepsi, qui distribue également des boissons à base de café Starbucks, tentait de « détruire un concurrent de premier plan » en inondant le marché d’un produit portant un nom similaire.

La juge fédérale de district Lorna Schofield, siégeant à Manhattan, a accédé à la demande de Rise visant à interdire temporairement à Pepsi d’utiliser le nom « Mtn Dew Rise », invoquant des preuves selon lesquelles cela constituait une « menace existentielle » pour l’activité de Rise.

Pepsi a rebaptisé sa boisson « Mtn Dew Energy » à la suite de cette décision, avant de la retirer définitivement du marché en 2024.

La Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à Manhattan, a infirmé l’ordonnance de la juge Schofield en 2022. Pepsi a convaincu la juge Schofield de classer l’affaire sans suite en 2023, à la lumière de la décision de la cour d’appel.

La juge a estimé que les droits de marque de Rise étaient faibles en raison des « associations logiques fortes entre « Rise » et le café », et s’est rangée à la conclusion de la Cour d’appel du 2e circuit selon laquelle les différences entre les marques des boissons étaient « bien plus marquantes que les similitudes ». La Cour d’appel du 2e circuit a confirmé ce jugement en 2024.

Dans un mémoire adressé à la Cour suprême, Rise a fait valoir que la force de ses marques était une question de fait qui n’aurait pas dû être tranchée par un juge, et que d’autres cours d’appel fédérales ayant examiné la question avaient laissé le soin aux jurys de se prononcer à ce sujet.

Pepsi a répondu dans un mémoire que l’affaire constituait un « litige de marque tout à fait ordinaire » et que l’argument de Rise ne faisait état d’aucune divergence entre les cours d’appel fédérales et « n’avait pas suffisamment d’importance » pour justifier l’intervention de la Cour suprême. L’administration du président Donald Trump a exhorté la Cour suprême à ne pas se saisir du pourvoi de Rise.