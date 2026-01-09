La Cour suprême des États-Unis se penche sur le pouvoir de la FCC d'infliger des amendes aux opérateurs de téléphonie mobile

La FCC a infligé une amende aux opérateurs pour avoir partagé les données de localisation des clients

La question était de savoir si l'agence avait outrepassé son autorité

La Cour suprême des États-Unis a accepté vendredi d'entendre un litige concernant les amendes imposées par la Commission fédérale des communications (FCC) aux principaux opérateurs de téléphonie mobile américains pour avoir partagé les données de localisation de leurs clients sans leur consentement. Il s'agit de la dernière affaire en date à avoir été portée devant les juges pour contester les pouvoirs d'une agence de régulation américaine.

La bataille juridique porte sur la question de savoir si la poursuite par la FCC de dizaines de millions de dollars de pénalités contre des opérateurs tels que Verizon Communications

VZ.N et AT&T T.N - avant que les entreprises accusées n'aient eu leur mot à dire devant les tribunaux - a outrepassé l'autorité de l'agence fédérale en vertu de la Constitution des États-Unis.

Les juges devraient entendre les arguments des parties et rendre leur décision d'ici la fin du mois de juin.

Il s'agit de la dernière affaire en date visant à déterminer si le système d'application interne d'une agence fédérale viole les dispositions de la Constitution garantissant le droit d'un défendeur à un procès devant jury.

L'affaire découle de près de 200 millions de dollars d'amendes que la FCC a imposées en 2024 aux principaux opérateurs américains de téléphonie mobile après avoir constaté qu'ils avaient vendu à des tiers l'accès aux données de localisation de leurs clients sans avoir obtenu le consentement de ces derniers.

Les amendes comprenaient 80 millions de dollars pour T-Mobile TMUS.O , 12 millions de dollars pour Sprint, que T-Mobile a acquis en 2020, 57 millions de dollars pour AT&T

T.N et près de 47 millions de dollars pour Verizon Communications VZ.N .

Les amendes ont donné lieu à des contestations juridiques de la part des entreprises, qui ont fini par diviser les cours d'appel fédérales au sujet de l'application interne par la FCC des lois et des règles qu'elle administre.

La deuxième cour d'appel du circuit américain, basée à New York, a confirmé l'amende infligée par la FCC à Verizon. Elle a estimé que la Constitution autorisait la FCC à fournir une évaluation initiale de l'amende tant qu'une partie accusée peut contester les efforts de recouvrement du gouvernement devant les tribunaux.

Cette décision a conduit Verizon à se pourvoir en cassation.

La 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, est parvenue à une conclusion différente dans une affaire portée devant la justice par AT&T. Elle a jugé que l'évaluation initiale de la FCC concernant les actes répréhensibles et l'amende infligée privait l'entreprise de son droit constitutionnel à un procès avec jury. Cette décision a incité la FCC à se pourvoir en cassation.

La Cour suprême, composée d'une majorité conservatrice de 6 contre 3, a adopté une vision étroite du pouvoir des agences fédérales dans plusieurs décisions importantes rendues ces dernières années.

En 2024, la Cour a jugé inconstitutionnelle l'application interne par la Securities and Exchange Commission des lois protégeant les investisseurs contre les fraudes en matière de valeurs mobilières. L'arrêt 6-3, rendu par les conservateurs de la Cour, a déclaré que les procédures de l'agence visant à obtenir des sanctions pour fraude qui sont traitées par la SEC elle-même plutôt que par un tribunal fédéral violent le droit du septième amendement de la Constitution à un procès avec jury.

La FCC a remporté une victoire devant la Cour suprême en 2025, dans une décision de 6 à 3 qui a approuvé la manière dont l'agence finance son programme de plusieurs milliards de dollars destiné à étendre l'accès au téléphone et à l'internet à large bande aux Américains à faible revenu et à d'autres bénéficiaires.