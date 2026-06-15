La Cour suprême des États-Unis rejette le recours contre la loi new-yorkaise autorisant les poursuites judiciaires à l'encontre de l'industrie des armes à feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un groupe professionnel de l'industrie des armes à feu et du procureur général de New York, ainsi que des détails tirés de la décision de justice, aux paragraphes 2, 5 à 7)

* L'industrie des armes à feu affirme que la loi fait peser une responsabilité « écrasante »

* New York affirme que la loi contribue à lutter contre le fléau de la violence par arme à feu

* Le groupe professionnel estime que ce sont les criminels qui devraient être tenus pour responsables de l'usage abusif

par Jonathan Stempel

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi le recours formé par l'industrie des armes à feu contre une loi de l'État de New York autorisant des poursuites judiciaires à l'encontre des fabricants, grossistes et revendeurs d'armes à feu pour mise en danger de la sécurité des personnes par la vente d'armes à feu et de munitions.

Les juges ont refusé d'examiner l'appel interjeté par un groupe professionnel du secteur, la National Shooting Sports Foundation, contre une décision d'une juridiction inférieure confirmant la loi, que New York qualifie de loi sur les nuisances publiques.

Des fabricants d'armes à feu, dont Smith & Wesson SWBI.O , Ruger RGR.N , Beretta, Glock, Sig Sauer et Sturm, se sont joints à l'appel, qui faisait valoir que la loi de New York était inconstitutionnellement en contradiction avec la loi fédérale. En 2025, la Cour suprême a épargné à Smith & Wesson un procès intenté par le gouvernement mexicain, qui accusait l'entreprise d'avoir facilité le trafic illégal d'armes à destination des cartels de la drogue.

La National Shooting Sports Foundation a exprimé sa déception face à la décision de la Cour suprême de ne pas examiner son recours.

« La NSSF estime sincèrement que les criminels qui utilisent illégalement des produits légaux devraient être tenus responsables des dommages qu’ils causent lorsqu’ils commettent leurs crimes », a déclaré le porte-parole Mark Oliva dans un e-mail. « Tenir l’industrie des armes à feu responsable de l’utilisation criminelle d’une arme à feu revient à tenir Anheuser-Busch et Ford Motor Company responsables des dommages causés par des crimes liés à la conduite en état d’ivresse. »

Signée par l’ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo en 2021, la loi de New York impose à l’industrie des armes à feu de mettre en place des mesures de protection raisonnables contre le trafic d’armes, le vol et le recours à des « prête-noms » qui achètent des armes à feu pour le compte d’autrui. Elle autorise également les poursuites civiles par les autorités de l’État de New York et les autorités locales, ainsi que par les citoyens.

Letitia James, procureure générale de New York, a déclaré que cette loi contribuait à lutter contre le « fléau » de la violence par arme à feu.

La National Shooting Sports Foundation a déclaré que cette loi était supplantée par une loi fédérale de 2005, la « Protection of Lawful Commerce in Arms Act », qui protège l’industrie des armes à feu de toute responsabilité civile lorsque ses produits sont utilisés dans le cadre d’infractions pénales. En vertu de la clause de suprématie de la Constitution américaine, les lois fédérales prévalent sur les lois des États en cas de conflit. La Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, basée à Manhattan, a confirmé l'année dernière la loi de l'État de New York .

La juge Eunice Lee, nommée par l'ancien président démocrate Joe Biden, a écrit que le Congrès avait l'intention de préserver « au moins certains motifs d'action » lorsque la violation délibérée par un défendeur des lois fédérales ou étatiques sur la vente et la commercialisation des armes à feu était une cause directe du préjudice.

« RESPONSABILITÉ ÉCRASANTE »

L'appel ne reposait pas sur les protections du droit de détenir et de porter des armes prévues par le deuxième amendement de la Constitution. Mais le groupe professionnel a déclaré que des lois telles que celle de New York mettaient en péril ces droits en autorisant des poursuites judiciaires susceptibles d'imposer aux entreprises une « responsabilité écrasante » pour des crimes avec lesquels elles n'avaient rien à voir.

Il a également fait valoir qu’une « exception prédicative » dans la loi fédérale en cause ne soumettait l’industrie à une responsabilité qu’en cas de non-respect d’obligations ou d’interdictions spécifiques relevant de son contrôle.

« La décision rendue en première instance ouvre une brèche béante dans une loi que le Congrès a promulguée dans le but exprès de protéger l’industrie des armes à feu contre précisément le type de poursuites que New York cherche à réintroduire », a déclaré le groupe.

New York a fait valoir que l’exception prédicative autorisait la responsabilité pour certains « actes en aval » de tiers. L’État a également indiqué qu’au moins neuf États avaient adopté des lois pour se conformer à cette exception.

L'appel de l'industrie des armes à feu a été soutenu par la National Rifle Association, 24 procureurs généraux républicains et plusieurs dizaines de membres républicains du Congrès.

La Cour suprême a élargi les droits relatifs aux armes à feu dans trois décisions majeures depuis 2008, date à laquelle elle a estimé que le deuxième amendement conférait un droit individuel de détenir et de porter des armes.