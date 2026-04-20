La Cour suprême des États-Unis rejette la contestation du statut d'action collective d'un procès pour collusion bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre la demande de Bank of America BAC.N et de sept autres grandes institutions financières d'empêcher les villes américaines de se regrouper dans une action collective de 12 milliards de dollars les accusant d'avoir artificiellement gonflé les taux d'intérêt sur une obligation municipale populaire.

Les juges ont rejeté l'appel interjeté par les banques après qu'une juridiction inférieure eut confirmé la décision d'un juge de certifier l'action intentée par Baltimore, Philadelphie, San Diego et d'autres villes en tant que recours collectif. La décision de la Cour suprême ouvre la voie à la poursuite du procès en tant qu'action collective.

Les villes accusent les huit banques de s'être entendues entre 2008 et 2016 pour augmenter les taux de milliers d'obligations à long terme appelées "obligations à taux variable". Barclays BARC.L , Citigroup C.N , JPMorgan Chase

JPM.N et Goldman Sachs GS.N figurent également parmi les banques incriminées.

Les obligations sont assorties de taux à court terme qui sont généralement révisés chaque semaine. Les villes soutiennent que les banques ont fait grimper les taux d'intérêt, réduisant ainsi le financement municipal disponible pour les hôpitaux, les écoles et d'autres services. Les banques ont fait valoir devant le tribunal fédéral de Manhattan que les villes devraient être tenues d'intenter une action en dommages-intérêts à titre individuel, et non en tant que groupe. Elles ont également nié tout acte répréhensible.

Dans leur appel, les banques soutiennent que les juges de district des États-Unis doivent d'abord résoudre les différends entre les experts tiers qui déterminent si les questions communes prédominent avant d'autoriser les affaires à progresser en tant que recours collectifs. Elles affirment que la deuxième cour d'appel du circuit de New York a eu tort, l'année dernière, de confirmer la certification d'une classe nationale d'émetteurs d'obligations municipales.

Les banques avaient déclaré à la Cour suprême que la décision de la deuxième cour d'appel, si elle restait en vigueur, encouragerait des recours collectifs trop larges, augmentant considérablement la responsabilité potentielle et contraignant à des règlements à l'amiable. Les villes et les autres émetteurs municipaux ont rétorqué que les banques cherchaient à transformer la certification de la classe en un mini-procès sur le fond de l'action en justice.

Les plaignants ont également affirmé qu'il n'y avait pas de conflit entre les cours d'appel et que les décisions relatives à la certification des classes devaient d'abord se concentrer sur la question de savoir si des questions communes pouvaient être résolues à l'échelle de la classe, et non sur la question de savoir si les plaignants allaient finalement l'emporter.