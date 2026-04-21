La Cour suprême des États-Unis penche en faveur de la FCC dans le conflit qui l'oppose aux opérateurs de téléphonie mobile au sujet des amendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des arguments)

* La FCC a infligé une amende aux opérateurs pour avoir partagé les données de localisation des clients

* La question était de savoir si l'agence avait outrepassé son autorité

par John Kruzel et Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis a semblé encline, mardi, à préserver le système d'imposition d'amendes de la Commission fédérale des communications (FCC) dans le cadre d'une contestation du pouvoir réglementaire de l'agence par les principaux opérateurs de téléphonie mobile.

Au cours des plaidoiries, la plupart des neuf juges de la Cour ont semblé sceptiques quant à l'affirmation d'un avocat de Verizon Communications VZ.N et d'AT&T T.N selon laquelle les procédures internes de l'agence privaient les entreprises de leur droit à un procès avec jury en vertu de la Constitution des États-Unis. L'administration du président Donald Trump a défendu le système d'évaluation des sanctions financières de la FCC, connu sous le nom d'ordonnances de confiscation. Verizon et AT&T ont été condamnés à une amende totale de plus de 100 millions de dollars après que la FCC a conclu qu'ils n'avaient pas protégé les données de leurs clients.

La plupart des juges ont semblé prêts à accepter l'argument de l'administration selon lequel les ordonnances de confiscation de la FCC ne sont pas contraignantes tant qu'elles ne sont pas exécutées par un tribunal, ce qui soulève des doutes quant à l'argument des entreprises selon lequel les ordonnances violent le droit à un procès avec jury.

La juge conservatrice Amy Coney Barrett a comparé la procédure à une négociation de plaidoyer dans une affaire criminelle, dans laquelle le procureur propose un accord à l'accusé.

"'Vous pouvez jeter les dés et passer devant un jury. Sinon, je vous propose un accord très avantageux, et vous pouvez oublier tout cela.' Eh bien, c'est le même genre de choix, d'une certaine manière, que celui auquel les opérateurs sont confrontés ici", a déclaré la juge Barrett à l'avocat des entreprises, Jeffrey Wall.

M. Wall a déclaré que, contrairement aux accusés pénaux, les entreprises ne peuvent pas simplement choisir de tenter leur chance devant un jury.

"Nous devons simplement attendre de voir s'ils nous poursuivent. Et si ce n'est pas le cas, cela nous pend au nez pendant des années", a déclaré M. Wall.

La juge libérale Ketanji Brown Jackson a déclaré à M. Wall que l'ordonnance de l'agence était essentiellement une "charge" que ses clients pouvaient payer ou contester devant le tribunal.

"Je ne comprends pas pourquoi vous suggérez que cette décision initiale de l'agence est "contraignante"", a déclaré la juge Jackson à M. Wall.

La FCC a imposé près de 200 millions de dollars d'amendes en 2024 aux opérateurs de téléphonie mobile qui se sont avérés avoir vendu illégalement l'accès aux données de localisation des clients à des tiers sans avoir obtenu le consentement des utilisateurs.

UN PROBLÈME DE RELATIONS PUBLIQUES

Le juge en chef conservateur John Roberts a laissé entendre à M. Wall que les entreprises pourraient tout au plus souffrir d'un problème de relations publiques à la suite de la procédure engagée par la FCC.

"Je me demande si, en fin de compte, il ne s'agit pas d'un problème de relations publiques, n'est-ce pas?" a déclaré M. Roberts.

"En ce qui concerne la question juridique de fond, cependant, vous n'êtes pas obligé de payer tant que vous n'avez pas obtenu un jury", a ajouté M. Roberts.

Certains juges ont exprimé des doutes quant à la cohérence de la FCC, qui a présenté ses amendes comme n'étant pas juridiquement contraignantes en l'absence d'une décision de justice.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh a déclaré à Vivek Suri, avocat du ministère de la justice, qu'il craignait que les entreprises aient été induites en erreur en croyant qu'elles étaient tenues de payer les amendes.

"Je pense que c'est un problème pour vous", a déclaré M. Kavanaugh à M. Suri.

"Je ne pense pas qu'AT&T ait été induite en erreur parce que l'ordonnance était extrêmement claire sur le fait qu'elle avait droit à un procès devant jury avant d'être obligée de payer", a répondu M. Suri.

D'autres juges ont demandé à M. Suri de les rassurer sur le fait que les ordonnances de confiscation de la FCC n'ont pas de conséquences pour les entreprises, telles que la difficulté d'obtenir une licence auprès de l'agence.

UNE DÉCISION DE LA SEC EN 2024

La Cour suprême, qui compte une majorité conservatrice de 6 contre 3, a adopté une vision étroite du pouvoir des agences fédérales dans plusieurs décisions importantes au cours des dernières années. Le litige avec la FCC est la dernière affaire en date à vérifier si les dispositions internes d'une agence fédérale en matière d'application de la loi violent le droit constitutionnel à un procès avec jury, après que la Cour suprême a limité en 2024 le pouvoir des procédures internes de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Mardi, les juges n'ont pas semblé considérer que cette décision dictait une issue similaire dans l'affaire de la FCC.

La FCC a infligé une amende de 57 millions de dollars à AT&T et de près de 47 millions de dollars à Verizon. Elle a également infligé une amende de 80 millions de dollars à T-Mobile TMUS.O et de 12 millions de dollars à Sprint, que T-Mobile a racheté en 2020. Verizon et AT&T ont payé les amendes. Ils ont également intenté des actions en justice qui ont finalement abouti à une division entre les cours d'appel américaines sur la légalité de la procédure interne de la FCC pour l'imposition des amendes.

La deuxième cour d'appel du circuit de New York a confirmé l'amende infligée par la FCC à Verizon, ce qui a incité cette dernière à faire appel devant la Cour suprême. Dans le cas d'AT&T, la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a jugé que l'évaluation initiale par la FCC de la faute et de l'amende privait l'entreprise de son droit constitutionnel à un procès avec jury. Cette décision a conduit la FCC à se pourvoir en cassation.

La Cour suprême devrait se prononcer d'ici la fin du mois de juin.