La Cour suprême des États-Unis examinera la demande de Bayer visant à limiter les litiges concernant le Roundup

Des consommateurs intentent une action en justice pour un cancer qu'ils attribuent au Roundup

Bayer cherche à empêcher les poursuites fondées sur le droit étatique

L'entreprise est confrontée à environ 65 000 poursuites de ce type devant les tribunaux américains

La Cour suprême des États-Unis a accepté vendredi d'entendre la demande de Bayer BAYGn.DE visant à limiter fortement les poursuites judiciaires fondées sur l'allégation selon laquelle le désherbant Roundup de la société provoque le cancer et à éviter potentiellement des milliards de dollars de dommages.

Les juges ont examiné l'appel interjeté par Bayer contre la décision d'une juridiction inférieure dans une affaire portée par un homme qui a déclaré qu'on lui avait diagnostiqué un lymphome non hodgkinien après des années d'exposition au Roundup. La cour d'appel du Missouri a confirmé le verdict de 1,25 million de dollars qu'un jury de St. Louis avait accordé au plaignant, John Durnell, à la suite du diagnostic de son cancer.

L'action de Bayer a bondi de près de 5 % à l'annonce que la Cour entendrait l'affaire. Le tribunal n'a pas encore annoncé la date à laquelle il entendra les arguments dans ce litige.

Dans un communiqué, le directeur général de Bayer, Bill Anderson, a déclaré que la décision du tribunal constituait "une étape importante dans notre stratégie à plusieurs volets visant à limiter de manière significative ce litige".

"Il est temps que le système juridique américain établisse que les entreprises ne doivent pas être punies par les lois des États pour s'être conformées aux exigences fédérales en matière d'étiquettes d'avertissement", a déclaré M. Anderson.

Un avocat du plaignant n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La cour d'appel du Missouri a rejeté l'argument de la société pharmaceutique et biotechnologique allemande selon lequel la loi fédérale régissant les pesticides interdit les poursuites judiciaires portant sur les pesticides en vertu des lois des États.

Bayer fait face à des plaintes similaires de la part d'environ 65 000 plaignants devant les tribunaux fédéraux et étatiques des États-Unis. Le Roundup est l'un des désherbants les plus utilisés aux États-Unis.

En décembre, l'administration du président Donald Trump a demandé instamment à la Cour suprême d'examiner l'appel de Bayer. Dans un mémoire déposé auprès de la Cour, le solliciteur général des États-Unis, D. John Sauer, a présenté le point de vue de l'administration selon lequel Bayer a raison dans son interprétation de la loi en question.

Bayer soutient que les consommateurs ne devraient pas être en mesure de la poursuivre en vertu de la législation de l'État pour ne pas avoir averti que le Roundup augmente le risque de cancer, car l'Agence américaine de protection de l'environnement n'a pas constaté un tel risque et n'exige pas un tel avertissement. Bayer a fait valoir que la loi fédérale ne lui permettait pas d'ajouter un avertissement au produit au-delà de l'étiquette approuvée par l'EPA.

La société a fait de la Cour suprême des États-Unis un élément clé de sa stratégie de gestion des plaintes, car une décision selon laquelle la loi fédérale prévaut sur les plaintes déposées en vertu de la loi de l'État mettrait fin à la grande majorité des actions en justice.

Les avocats de Durnell avaient demandé à la Cour suprême de rejeter l'appel de Bayer. Ils ont affirmé que M. Durnell s'était fié à la publicité de Bayer, et pas seulement à l'étiquette, lorsqu'il avait choisi d'utiliser le Roundup, et que le marketing de la société n'avait pas averti les consommateurs des risques liés au produit.

L'entreprise a versé environ 10 milliards de dollars pour régler la plupart des procès relatifs au Roundup qui étaient en cours en 2020, mais n'a pas réussi à obtenir un règlement couvrant les cas futurs. De nouvelles actions en justice ont continué d'affluer depuis lors. Les plaignants affirment avoir développé un lymphome non hodgkinien et d'autres formes de cancer à la suite de l'utilisation du Roundup, que ce soit à la maison ou au travail.

Bayer, qui a acquis le Roundup dans le cadre de son achat de la société agrochimique Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018, a déclaré que des décennies d'études ont montré que le Roundup et son ingrédient actif, le glyphosate, sont sans danger pour l'homme.

"L'EPA a déterminé à plusieurs reprises que le glyphosate n'était probablement pas cancérigène pour l'homme, et l'agence a approuvé à plusieurs reprises les étiquettes du Roundup qui ne contenaient pas d'avertissements sur le cancer", a déclaré M. Sauer dans le mémoire de l'administration à la Cour suprême.

Le bilan de l'entreprise est mitigé en ce qui concerne les procès relatifs au Roundup. Elle a obtenu gain de cause dans une série de procès concernant le Roundup, mais elle a également été frappée par d'importantes condamnations prononcées par des jurys au cours des dernières années, notamment un verdict de 2,1 milliards de dollars dans un procès intenté dans l'État américain de Géorgie en 2025.

Bayer a déjà demandé à la Cour suprême d'examiner le litige relatif au Roundup, mais elle a essuyé une fin de non-recevoir en 2022. Depuis lors, une cour d'appel fédérale a donné raison à l'entreprise , en désaccord avec d'autres cours d'appel.

Bayer a menacé de retirer le Roundup du marché américain alors qu'elle se bat contre le litige. La société a remplacé le glyphosate dans les produits de consommation américains par d'autres substances désherbantes.