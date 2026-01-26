 Aller au contenu principal
Renault dévoile son Duster pour l'Inde, moteur de croissance hors d'Europe
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:29

RENA.PA a dévoilé lundi à Chennai, en Inde, son tout nouveau SUV Duster conçu pour un marché indien ultraconcurrentiel mais appelé à capter 50% de la croissance automobile mondiale d'ici 2030.

Modèle clé dans la stratégie d'internationalisation du groupe au losange, la voiture a été présentée lors d'un grand spectacle alliant musique, danse et lumières dans le stade Jawaharlal Nehru, à Chennai. C'est dans cette ville du Sud de l'Inde que se trouve également l'usine de fabrication du véhicule, un modèle iconique pour les Indiens qui signe son grand retour après cinq ans d'absence.

Lors de la présentation, le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, a déclaré que l'Inde était un pilier clé de la croissance de la marque hors d'Europe.

Le nouveau Duster indien, un peu plus haut que la version actuellement commercialisée en Europe sous la marque Dacia, joue à fond la carte du nom iconique puisque les lettres DUSTER ont remplacé le losange Renault sur la face avant.

Le véhicule se veut aussi plus premium dans ses finitions et ses équipements, avec notamment l'introduction d'un grand toit ouvrant panoramique, de 17 aides à la conduite, des services Google à bord et d'une motorisation hybride.

Duster sera commercialisé en Inde à partir du printemps et également lancé ultérieurement en Afrique du Sud et dans les pays du Golfe, a déclaré Renault dans un communiqué.

(Reportage Aditi Shah, Gilles Guillaume pour la version française, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

RENAULT
32,2000 EUR Euronext Paris -0,37%
