La Cour suprême des États-Unis entend le cas d'un camionneur licencié pour avoir échoué à un test de dépistage de drogues à base de cannabis (CBD)

La Cour entend l'appel d'une entreprise de production de marijuana à des fins médicales

Le conducteur a poursuivi la société en vertu de la loi contre le crime organisé

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis () s'est penchée mardi sur une affaire concernant un homme de l'État de New York qui a été licencié de son emploi de chauffeur de camion pour avoir échoué à un test de dépistage de drogues après avoir pris du cannabidiol, ou CBD, qui, selon lui, a été faussement vendu comme étant dépourvu de l'ingrédient psychoactif présent dans la marijuana ().

Les juges ont entendu un appel interjeté par Medical Marijuana Inc MJNA.PK de la décision d'un tribunal inférieur autorisant le plaignant Douglas Horn à intenter une action civile contre la société basée à San Diego, en Californie, en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act). Cette loi fédérale de 1970 a été conçue pour réprimer le crime organisé et son impact économique.

Les dispositions civiles de la loi permettent de tripler les dommages-intérêts en cas de succès d'une action en justice intentée par "toute personne lésée dans ses affaires ou ses biens" à la suite de certaines actions d'un défendeur.

M. Horn, qui souffrait de blessures subies lors d'un accident de camion, a acheté en 2012 une teinture de CBD appelée Dixie X. Elle était présentée comme un analgésique naturel ne contenant pas de tétrahydrocannabinol (THC), l'ingrédient psychoactif de la marijuana qui provoque un état d'euphorie.

Après qu'un test aléatoire de dépistage de drogues ordonné par son employeur a détecté du THC dans son organisme, Horn a été licencié du poste de camionneur qu'il occupait depuis plus de dix ans. M. Horn a déclaré qu'il ne consommait pas de marijuana.

Certains juges ont semblé réceptifs à l'argument de l'entreprise selon lequel la perte d'emploi de M. Horn n'était pas le type de préjudice commercial contre lequel le Congrès entendait se prémunir lorsqu'il a adopté la loi RICO.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh s'est dit préoccupé par le fait qu'il serait trop facile pour les plaignants d'intenter des poursuites civiles en vertu de la loi RICO simplement en qualifiant certains préjudices personnels de préjudices commerciaux ou matériels.

il s'agirait d'un changement radical dans la manière dont les actions en responsabilité civile sont intentées aux États-Unis", a déclaré M. Kavanaugh à l'avocat de M. Horn, Easha Anand, en faisant référence au droit des dommages corporels, connu sous le nom de "torts".

"Nous attendons une indication plus claire de la part du Congrès", a ajouté M. Kavanaugh.

Lisa Blatt, l'avocate qui représentait Medical Marijuana, a fait valoir qu'en autorisant la poursuite de M. Horn, on ouvrirait la porte à des plaignants qui feraient une affaire fédérale à partir de plaintes pour dommages corporels qui relèveraient plutôt du droit des États.

"Il est tout à fait invraisemblable que le Congrès ait fédéralisé tous les cas de glissade et de chute impliquant des prédicats RICO", a déclaré Mme Blatt, faisant référence aux crimes RICO tels que le détournement de fonds, l'extorsion ou la fraude postale.

Toutefois, les questions posées par certains juges ont laissé entendre qu'ils pourraient être enclins à laisser le procès RICO civil de M. Horn se poursuivre.

"Si vous êtes lésé lorsque vous perdez un emploi, alors vous avez été lésé dans votre entreprise, n'est-ce pas? a demandé la juge libérale Elena Kagan à M. Blatt.

"Je pense que ce que je dis, c'est que la lecture la plus simple et la plus claire de ce texte de loi est qu'il ne fait pas de distinction en fonction de la cause du préjudice", a ajouté Mme Kagan. "Elle dit simplement que si vous subissez un préjudice dans le cadre de votre entreprise ou de vos biens, ce qui a été compris comme incluant la perte d'un emploi, et que ce préjudice est dû à une activité de racket (), vous avez droit à des dommages-intérêts trois fois plus élevés que ceux auxquels vous auriez droit autrement

En 2015, M. Horn et sa femme, Cindy, ont intenté une action en justice devant le tribunal fédéral de l'État de New York pour obtenir des dommages-intérêts, affirmant notamment que Medical Marijuana et les sociétés associées avaient violé les dispositions de la loi RICO. M. Horn a fait tester la teinture par un laboratoire indépendant, qui a confirmé que le produit contenait du THC.

Selon la plainte, un "modèle d'activité de racket" de la part des sociétés - comprenant des violations de la loi fédérale sur les substances contrôlées, ainsi que la fraude postale et la fraude électronique - a infligé un préjudice commercial ou matériel à M. Horn, qui a été licencié.

Un juge fédéral de première instance a rejeté la plainte de M. Horn au titre de la loi RICO. La deuxième cour d'appel du circuit de New York a infirmé la décision du juge, ce qui a conduit Medical Marijuana à se pourvoir devant la Cour suprême.

Les juges devraient se prononcer sur cette affaire d'ici la fin du mois de juin.