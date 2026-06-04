La Cour suprême des États-Unis donne raison à la FCC dans son différend avec les opérateurs de téléphonie mobile concernant des amendes

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* La FCC a infligé des amendes à des opérateurs pour avoir partagé les données de localisation de leurs clients

* La question était de savoir si l'agence avait outrepassé ses pouvoirs

* Le président de la Cour suprême John Roberts rédige un arrêt rendu à 8 voix contre 1

(Ajout d'une citation tirée de l'arrêt du président de la Cour suprême John Roberts) par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis a soutenu le système de sanctions de la Commission fédérale des communications (FCC), statuant jeudi contre les opérateurs de téléphonie mobile AT&T T.N et Verizon VZ.N dans le cadre de leur recours contre l'agence, et donnant ainsi gain de cause à l'administration du président Donald Trump .

La décision a été prise à 8 voix contre 1. Le litige portait sur la question de savoir si les procédures internes de l'agence pour imposer les sanctions privaient les entreprises de leur droit à un procès devant jury en vertu de la Constitution américaine. L'administration Trump a défendu le système de la FCC pour l'imposition de sanctions financières, connu sous le nom d'« ordonnances de confiscation ».

Le président de la Cour suprême, le juge conservateur John Roberts, a rédigé l'arrêt. Le juge conservateur Clarence Thomas a été le seul dissident de la Cour.

La Cour a retenu l'argument de l'administration Trump selon lequel le système interne de la FCC n'empêche pas les parties de contester juridiquement les décisions de l'agence.

« Les ordonnances de confiscation émises (par la FCC) ne règlent pas définitivement les obligations légales des parties », a écrit Roberts.

« Et les conclusions factuelles de la commission ne sont pas définitives », a déclaré Roberts. « Il n'est donc pas contraire à la Constitution que la commission rende des ordonnances de confiscation sans l'intervention d'un jury. »

Ce litige juridique constituait la dernière affaire en date visant à déterminer si le dispositif interne d’application de la loi d’une agence fédérale violait le droit constitutionnel à un procès devant jury, après que la Cour suprême eut, en 2024, restreint le pouvoir des procédures internes au sein de la Commission des opérations de bourse (SEC).

La FCC a infligé une amende de 57 millions de dollars à AT&T et de près de 47 millions de dollars à Verizon après avoir conclu que ces entreprises avaient illégalement vendu l'accès aux données de localisation de leurs clients à des tiers sans obtenir le consentement des utilisateurs.

Au total, la FCC a infligé près de 200 millions de dollars d'amendes à des opérateurs qui, selon elle, n'avaient pas protégé les données de leurs clients. Elle a infligé une amende de 80 millions de dollars à T-Mobile TMUS.O et de 12 millions de dollars à Sprint, racheté par T-Mobile en 2020.

Verizon et AT&T ont payé les amendes qui leur avaient été infligées, mais ont également formé des recours judiciaires qui ont finalement conduit à une divergence de vues entre les cours d'appel régionales américaines quant à la légalité de la procédure interne de la FCC pour l'imposition des sanctions.

Dans le cas de Verizon, la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, basée à New York, a confirmé l'amende. La Constitution autorise la FCC à prononcer une amende initiale tant que la partie accusée peut contester les mesures de recouvrement du gouvernement devant les tribunaux, a statué la Cour d'appel du 2e circuit, ce qui a conduit Verizon à former un pourvoi devant la Cour suprême.

Dans l'affaire AT&T, la Cour d'appel du 5e circuit des États-Unis, basée à La Nouvelle-Orléans, a jugé que l'évaluation initiale de la FCC concernant les infractions et l'amende infligée privaient l'entreprise de son droit constitutionnel à un procès devant jury. Cette décision a incité la FCC à faire appel devant la Cour suprême.

Pour défendre le système interne de la FCC, les avocats du ministère de la Justice avaient fait valoir que les évaluations de l'agence n'étaient pas contraignantes. Si le gouvernement devait engager une action coercitive devant les tribunaux, cela permettrait aux entreprises de présenter leurs arguments devant un jury, ont-ils soutenu.

Les entreprises, pour leur part, ont déclaré que le système de la FCC recourt de manière illicite à des procédures internes pour un processus qui relève de la justice, les privant ainsi de leur droit à un procès devant jury. Les évaluations initiales de la FCC, ont-elles ajouté, portent atteinte à leur réputation avant même que les accusés aient pu se défendre devant un tribunal.

En 2025, la Cour suprême a également rendu un arrêt important dans l'affaire , impliquant la FCC, en approuvant la manière dont l'agence finance son programme de plusieurs milliards de dollars visant à étendre l'accès au téléphone et à l'internet haut débit aux Américains à faibles revenus et vivant en zone rurale, ainsi qu'à d'autres bénéficiaires.