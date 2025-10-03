La Cour suprême des États-Unis doit examiner la demande d'indemnisation d'Exxon par des entités cubaines

Les actifs pétroliers et gaziers d'Exxon à Cuba ont été saisis en 1960

L'affaire concerne la loi américaine de 1996 appelée Helms-Burton Act

La Cour entendra une affaire similaire impliquant des compagnies de croisière

La Cour suprême des États-Unis a accepté vendredi d'entendre la demande d'ExxonMobil XOM.N d'obtenir une compensation de la part d'entreprises d'État cubaines pour des actifs pétroliers et gaziers saisis en 1960 en vertu d'une loi fédérale qui permet aux Américains de poursuivre des entreprises et des individus étrangers pour des biens confisqués par le pays des Caraïbes sous domination communiste.

Les juges ont examiné l'appel interjeté par Exxon contre la décision d'une juridiction inférieure qui a réduit à néant ses efforts pour obtenir une telle compensation de la part d'entreprises d'État cubaines qui auraient profité de biens volés dans le cadre d'un litige invoquant une loi américaine de 1996, la loi Helms-Burton.

La Cour a également examiné une demande similaire d'une société enregistrée dans le Delaware qui a construit des installations portuaires à La Havane, saisies en 1960 par le gouvernement cubain, en vue d'obtenir 440 millions de dollars de jugements contre Carnival CCL.N , Norwegian Cruise Line

NCLH.N et deux autres compagnies de croisière qui ont utilisé le terminal.

La Cour suprême doit entendre les arguments dans ces affaires au cours de son nouveau mandat de neuf mois qui commence lundi.

Le litige avec Exxon est lié à la confiscation par l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro de l'ensemble des actifs pétroliers et gaziers d'Exxon à Cuba - une perte évaluée à plus de 700 millions de dollars aujourd'hui. Cuba n'a jamais versé de compensation à Exxon, mais la loi Helms-Burton a permis à la compagnie pétrolière d'intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux américains.

La loi Helms-Burton permet aux ressortissants américains qui possédaient des biens à Cuba de poursuivre toute personne qui "se livre au trafic de biens confisqués par le gouvernement cubain à partir du 1er janvier 1959." Elle autorise également le président des États-Unis à suspendre cette disposition s'il le juge "nécessaire aux intérêts nationaux des États-Unis".

Exxon a intenté une action en justice en 2019, demandant une indemnisation à trois entreprises d'État cubaines qui, selon elle, continuent de détenir les biens volés et d'en tirer profit. Ces entreprises d'État cubaines sont Corporación Cimex, S.A. (Cuba), Corporación Cimex, S.A. (Panama) et Unión Cuba-Petróleo. Des années de litige ont suivi, axées sur les questions juridictionnelles plutôt que sur la responsabilité.

La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a conclu que les plaignants qui intentent une action en vertu de la loi Helms-Burton doivent satisfaire à une exception prévue par une autre loi américaine, la loi sur les immunités souveraines étrangères (Foreign Sovereign Immunities Act), qui protège les gouvernements étrangers contre les poursuites judiciaires aux États-Unis, à moins qu'une exception ne s'applique.

Dans le litige concernant les compagnies de croisières, Havana Docks Corporation a poursuivi quatre compagnies de croisières - Carnival, Norwegian, Royal Caribbean Cruises

RCL.N et MSC Cruises - devant un tribunal fédéral de Floride en 2019. Havana Docks a construit des jetées dans le port avant la révolution cubaine des années 1950 et demande une compensation aux opérateurs de croisières parce qu'ils ont utilisé cette propriété de 2016 à 2019.

Peu après son arrivée au pouvoir en 1959, le dirigeant cubain Fidel Castro a nationalisé et exproprié des biens détenus par des entreprises américaines, dont Havana Docks, qui bénéficiait d'une concession de 99 ans pour la construction et l'exploitation de jetées dans le port de La Havane, accordée en 1934 par le gouvernement cubain.

Cuba n'a jamais versé de compensation à Havana Docks, mais la loi Helms-Burton a donné à la société la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts devant un tribunal américain.

Un juge fédéral a statué que les compagnies de croisière s'étaient livrées à un trafic en faisant accoster leurs navires au terminal et a imposé des jugements de plus de 100 millions de dollars à chacune des quatre compagnies.

La 11e cour d'appel du circuit, basée à Atlanta, a annulé ces jugements l'année dernière, estimant que Havana Docks ne disposait pas d'une plainte viable car sa concession aurait expiré en 2004, bien avant que les compagnies de croisière n'utilisent les installations.

Les présidents américains des deux partis ont choisi de suspendre la loi, ce qui signifie que les poursuites privées ne pouvaient pas aller de l'avant. Mais le président Donald Trump a levé cette suspension en 2019 au cours de son premier mandat, déclenchant une vague de litiges dans les tribunaux américains contre des entités appartenant à l'État cubain et quelques entreprises américaines accusées de trafic de biens confisqués.