La Cour suprême de l'Inde doit examiner la demande d'une enquête indépendante sur l'accident d'Air India

La Cour suprême de l'Inde a déclaré lundi qu'elle examinerait une requête demandant une enquête indépendante sur le crash de l'avion d'Air India qui a fait 260 morts en juin. La Cour suprême a également demandé au gouvernement de répondre à une requête demandant une enquête indépendante, selon une audience.