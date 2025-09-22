 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 826,89
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Cour suprême de l'Inde demande au gouvernement de répondre à la requête d'une enquête indépendante sur le crash d'Air India
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 10:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des détails de l'audience et du contexte)

La Cour suprême de l'Inde a demandé lundi au gouvernement de répondre à une requête demandant une enquête indépendante sur l'accident de l'avion d'Air India qui a fait 260 morts le 12 juin dernier.

La Cour suprême répondait à un litige d'intérêt public déposé par l'ONG Safety Matters Foundation, marquant son premier examen de l'enquête menée par les autorités indiennes sur l'incident.

Lors d'une audience lundi, les avocats de l'ONG ont remis en question la présence de fonctionnaires de l'autorité de régulation de la sécurité aérienne au sein du groupe d'enquête, estimant qu'elle créait un "conflit d'intérêts".

"L'enquête implique nécessairement un examen critique des actions réglementaires de la DGCA et de ses éventuelles lacunes", a déclaré l'ONG dans son plaidoyer.

Le Boeing 787 exploité par Air India s'est écrasé, tuant les 242 personnes à bord et 19 autres au sol, à l'exception d'une seule après que l'avion a perdu sa poussée peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad.

Un rapport d'enquête préliminaire publié plus tôt par le gouvernement indien a montré la confusion du pilote dans le cockpit peu avant l'accident, après que les interrupteurs des moteurs à carburant de l'avion ont presque simultanément basculé de la marche à la coupure juste après le décollage.

Le rapport semble disculper Boeing et le fabricant de moteurs GE Aerospace (GE.N), mais certains groupes de familles ont critiqué les enquêteurs et la presse pour s'être trop concentrés sur les actions des pilotes.

"Trois des membres de la commission sont des fonctionnaires en exercice de la Direction générale de l'aviation civile (l'organisme de réglementation de la sécurité des vols), ce qui crée un très grave conflit d'intérêts", a déclaré aux juges l'avocat de l'ONG, Prashant Bhushan.

La Cour a déclaré qu'elle examinerait la demande d'enquête "équitable, impartiale, indépendante et rapide" et a demandé au gouvernement d'y répondre.

Cette affaire intervient quelques jours seulement après qu'une autre plainte a été déposée aux États-Unis par les familles de quatre passagers contre Boeing et Honeywell, qui a fabriqué les interrupteurs.

Valeurs associées

BOEING CO
215,520 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank