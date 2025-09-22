La Cour suprême de l'Inde demande au gouvernement de répondre à la requête d'une enquête indépendante sur le crash d'Air India

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des détails de l'audience et du contexte)

La Cour suprême de l'Inde a demandé lundi au gouvernement de répondre à une requête demandant une enquête indépendante sur l'accident de l'avion d'Air India qui a fait 260 morts le 12 juin dernier.

La Cour suprême répondait à un litige d'intérêt public déposé par l'ONG Safety Matters Foundation, marquant son premier examen de l'enquête menée par les autorités indiennes sur l'incident.

Lors d'une audience lundi, les avocats de l'ONG ont remis en question la présence de fonctionnaires de l'autorité de régulation de la sécurité aérienne au sein du groupe d'enquête, estimant qu'elle créait un "conflit d'intérêts".

"L'enquête implique nécessairement un examen critique des actions réglementaires de la DGCA et de ses éventuelles lacunes", a déclaré l'ONG dans son plaidoyer.

Le Boeing 787 exploité par Air India s'est écrasé, tuant les 242 personnes à bord et 19 autres au sol, à l'exception d'une seule après que l'avion a perdu sa poussée peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad.

Un rapport d'enquête préliminaire publié plus tôt par le gouvernement indien a montré la confusion du pilote dans le cockpit peu avant l'accident, après que les interrupteurs des moteurs à carburant de l'avion ont presque simultanément basculé de la marche à la coupure juste après le décollage.

Le rapport semble disculper Boeing et le fabricant de moteurs GE Aerospace (GE.N), mais certains groupes de familles ont critiqué les enquêteurs et la presse pour s'être trop concentrés sur les actions des pilotes.

"Trois des membres de la commission sont des fonctionnaires en exercice de la Direction générale de l'aviation civile (l'organisme de réglementation de la sécurité des vols), ce qui crée un très grave conflit d'intérêts", a déclaré aux juges l'avocat de l'ONG, Prashant Bhushan.

La Cour a déclaré qu'elle examinerait la demande d'enquête "équitable, impartiale, indépendante et rapide" et a demandé au gouvernement d'y répondre.

Cette affaire intervient quelques jours seulement après qu'une autre plainte a été déposée aux États-Unis par les familles de quatre passagers contre Boeing et Honeywell, qui a fabriqué les interrupteurs.