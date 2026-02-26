La cour du justice de l'UE confirme l'amende de 183 MEUR infligée à Air France
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:46
L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne a été confirmé par la Cour de Justice de l'Union européenne : Air France voit ainsi son pourvoi rejeté, la justice confirmant la participation de la compagnie tricolore à une entente sur le marché mondial du fret aérien.
Pour rappel, la Commission européenne avait engagé une procédure en 2005 évoquant une entente entre compagnies aériennes sur le marché du fret et pointant "une infraction unique et continue" à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et à l'article 8 de l'accord UE-Suisse sur le transport aérien.
Concrètement, l'entente portait sur la coordination de la surtaxe carburant, de la surtaxe sécurité et sur le refus de paiement de commissions aux transitaires. L'infraction globale retenue dans la décision de justice couvre la période s'étirant de 1999 à 2006.
En conséquence, l'amende de 182 920 000 euros, infligée conjointement et solidairement avec Air France-KLM , est définitivement confirmée.
De son côté, British Airways a eu confirmation de son amende de 84,4 MEUR.
Egalement poursuivies dans ce dossier, les compagnies Lufthansa Cargo et Deutsche Lufthansa échappent quant à elles à une amende, tout comme Swiss Air, après avoir obtenu une immunité au titre du programme de clémence de la Commission européenne.
Le titre Air France-KLM gagne près de 1,8% en début d'après-midi.
Valeurs associées
|13,165 EUR
|Euronext Paris
|+2,29%
A lire aussi
-
Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA, a annoncé jeudi des centaines de millions de livres de coupes dans ses dépenses pour tenter de redresser la barre. Dévoilant son plan pour ... Lire la suite
-
Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la NHTSA, pas de commentaire immédiat de Stellantis dans les ... Lire la suite
-
Côte à côte jeudi au Salon de l'agriculture, Marine Le Pen et Jordan Bardella font "bloc". Mais derrière cette unité s'esquisse un passage de flambeau en vue de la présidentielle entre la cheffe des députés RN, suspendue à son sort judiciaire, et le jeune patron ... Lire la suite
-
La justice française a condamné jeudi l'Iranienne Mahdieh Esfandiari à un an de prison ferme assorti d'une interdiction définitive du territoire, notamment pour apologie du terrorisme, une peine contre laquelle elle dit vouloir faire appel. Mme Esfandiari, sortie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer