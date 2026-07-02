La Cour de justice de l'Union européenne rejette le recours de Google contre une amende antitrust record de 4,1 milliards d'euros de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus haute juridiction européenne a rejeté jeudi le recours formé par Google, filiale d’ GOOGL.O , contre une amende record infligée il y a huit ans par les autorités européennes de la concurrence pour avoir utilisé son système d’exploitation mobile Android afin d’entraver la concurrence.

La Commission européenne avait initialement infligé une amende de 4,34 milliards d’euros, mais celle-ci avait ensuite été ramenée à 4,1 milliards d’euros par une juridiction inférieure en 2022.

« Le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal est rejeté, confirmant ainsi la sanction infligée à Google Search pour abus de position dominante dans le cadre du système d’exploitation Android », a déclaré la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg.

L'affaire porte le numéro C-738/22 P, Google et Alphabet contre Commission.