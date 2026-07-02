 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Cour de justice de l'Union européenne rejette le recours de Google contre une amende antitrust record de 4,1 milliards d'euros de l'UE
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus haute juridiction européenne a rejeté jeudi le recours formé par Google, filiale d’ GOOGL.O , contre une amende record infligée il y a huit ans par les autorités européennes de la concurrence pour avoir utilisé son système d’exploitation mobile Android afin d’entraver la concurrence.

La Commission européenne avait initialement infligé une amende de 4,34 milliards d’euros, mais celle-ci avait ensuite été ramenée à 4,1 milliards d’euros par une juridiction inférieure en 2022.

« Le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal est rejeté, confirmant ainsi la sanction infligée à Google Search pour abus de position dominante dans le cadre du système d’exploitation Android », a déclaré la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg.

L'affaire porte le numéro C-738/22 P, Google et Alphabet contre Commission.

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,2100 USD NASDAQ +1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,52 -2,61%
CAC 40
8 389,17 +0,62%
Pétrole Brent
70,88 -0,44%
ABIVAX
124,7 +6,13%
SOITEC
111,45 -4,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank