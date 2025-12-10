 Aller au contenu principal
La Cour de justice de l'UE réduit une amende infligée à Intel
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 11:15

La Cour de justice de l'Union européenne a annoncé mercredi avoir réduit de plus d'un tiers l'amende infligée il y a deux ans par la Commission à Intel pour abus de position dominante.

Dans un communiqué diffusé sur son site Internet, la deuxième juridiction de l'UE indique avoir ramené le montant de l'amende de 376,3 millions d'euros à 237,1 millions, estimant que Bruxelles avait mal évalué le nombre relativement limité d'ordinateurs concernés ainsi que la période sur laquelle s'étaient étalées ces pratiques considérées comme anticoncurrentielles.

Le tribunal a cependant confirmé, en substance, la décision prise en 2023 par l'exécutif européen, qui avait sanctionné un abus de position dominante de la part d'Intel visant à exclure AMD du marché des microprocesseurs en imposant des restrictions à HP, Acer et Lenovo concernant l'utilisation des produits de son rival.


Valeurs associées

INTEL
40,5000 USD NASDAQ +0,50%
