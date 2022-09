La Cour d'appel de Paris donne raison à Biophytis dans l’affaire l’opposant à Negma Group Ltd

• Le 16 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Paris avait assigné à Biophytis une astreinte de 1.500.000 euros en faveur de Negma Group Ltd, à la suite d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris

• Le 8 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris infirme partiellement le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris

• Negma Group Ltd est condamnée à restituer à Biophytis la somme d'1 million d'euros



Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), le 13 septembre 2022, 8h00 – Biophytis SA (NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la « Société » ou « Biophytis »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce que la Cour d'appel de Paris a rendu le 8 septembre 2022 un arrêt dans l'affaire opposant Biophytis à Negma Group Ltd.