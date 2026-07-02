La Coupe du monde et le 250e anniversaire devraient stimuler les déplacements du 4 juillet, malgré la hausse des prix du carburant

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* L'AAA prévoit que 72,2 millions d'Américains parcourront au moins 50 miles entre le 27 juin et le 5 juillet

* Environ 4,93 millions d’Américains voyageront en bus, en train ou en croisière, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l’année dernière

* Miami, Philadelphie et Houston, villes hôtes de la Coupe du monde, enregistrent une forte hausse de la demande

par Shivansh Tiwary et Aishwarya Jain

Le nombre d’Américains qui devraient partir en voyage ce week-end, alors que les États-Unis célèbrent leur 250e anniversaire, devrait augmenter légèrement cette année, grâce à un petit coup de pouce de la Coupe du monde de la FIFA, même si les tarifs aériens élevés et le prix de l’essence freinent certains projets de vacances.

Selon les données de l’AAA, 72,2 millions d’Américains devraient s’éloigner d’au moins 50 miles de chez eux pour le Jour de l’Indépendance, entre le 27 juin et le 5 juillet, soit une légère hausse par rapport aux 71,8 millions de l’année dernière, bien que cette augmentation soit plus modeste que les hausses annuelles observées récemment.

Si les Américains continuent de voyager en nombre record, le rythme de croissance ralentit, car les flambées des prix du pétrole brut et du kérosène, liées à la guerre, font grimper les coûts,pèsent sur le budget des ménages et incitent les voyageurs à revoir leurs projets, tandis qu’une vague de chaleur prévue complique encore davantage les décisions en matière de voyage.

Toutefois, cette période devrait mettre à l'épreuve la résilience des consommateurs, alors que la hausse des coûts de déplacement coïncide avec les festivités du 250e anniversaire de la nation et la Coupe du monde de football actuellement en cours.

« Même si le nombre total de voyageurs pour le Jour de l’Indépendance semble se stabiliser, nous nous attendons tout de même à des volumes records cette année », a déclaré Stacey Barber, vice-présidente d’AAA Travel.

L’AAA prévoit peu de changements dans le nombre de personnes voyageant par la route et par avion, tandis que les déplacements en bus, en train et en croisière devraient connaître une forte hausse.

La capacité des vols intérieurs reste stable par rapport à l’année dernière, ce qui indique que la demande sera elle aussi assez similaire à celle de l’année dernière, a déclaré John Grant, d’OAG Aviation.

Par ailleurs, ce sont les grandes villes qui devraient accueillir le plus grand nombre de visiteurs. L’AAA a fait état d’une forte demande pour des destinations telles que New York, Chicago et Boston, où les feux d’artifice et les festivités sont des attractions majeures.

Les réservations d’hôtels à Washington, D.C., pour ce week-end ont quintuplé par rapport à l’année dernière, tandis que les tarifs moyens des chambres ont augmenté de 35 %, selon l’agence de voyage en ligne HotelPlanner.

« Cet anniversaire marquant entraîne probablement moins d’annulations ou de modifications, même si la chaleur reste une source de préoccupation pour les voyageurs », a déclaré Steve Schawb, directeur général de Casago, une société de gestion de locations de vacances.

LES MATCHS À ÉLIMINATION DIRECTE DE LA COUPE DU MONDE STIMULENT LA DEMANDE DANS LES VILLES HÔTES

Les villes accueillant des matchs à élimination directe décisifs de la Coupe du monde connaissent une forte hausse de la demande: les locations de vacances ont bondi de 68 % à Miami avant la rencontre entre l’Argentine de Lionel Messi et le Cap-Vert, selon la société de données AirDNA.

Le Texas sort également gagnant, profitant d’une convergence rare de matchs de la FIFA à Dallas et à Houston, ainsi que des célébrations du 250e anniversaire organisées dans tout l’État.

L’État a enregistré le plus grand nombre de réservations de camping-cars sur la plateforme RVshare pour le week-end du 4 juillet, selon la société de location.