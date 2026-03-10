 Aller au contenu principal
La Côte d'Ivoire vend 400 000 tonnes de contrats d'exportation de cacao 2025/26, selon des sources
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:23

Le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire a vendu plus de 400 000 tonnes de contrats d'exportation de cacao à des broyeurs locaux au cours des dix jours qui ont suivi la reprise des achats par les exportateurs pour la mi-campagne, ont déclaré mardi à Reuters des sources de l'organisme de régulation et des exportateurs.

L'association des exportateurs GEPEX, qui comprend Barry Callebaut BARN.S , Olam OLAG.SI et Cargill CARG.UL , a convenu d'une solution avec le régulateur à la fin du mois de février .

Seules 10 000 tonnes ont été vendues précédemment pour la récolte intermédiaire en raison d'une chute brutale des prix mondiaux, a déclaré un fonctionnaire du CCC, soulignant "une excellente performance" après la reprise.

La semaine dernière, , le plus grand producteur mondial de cacao, a réduit le prix fixe à la ferme payé aux producteurs de cacao à 1 200 francs CFA (2,13 $) par kg pour la saison de la mi-culture, qui a commencé plus tôt que d'habitude le 1er mars, afin de stimuler les ventes.

"Avec l'avancée d'un mois de la mi-récolte, nous avons un peu plus de volume à vendre, mais il ne nous en reste pas beaucoup", a déclaré à Reuters un autre responsable du CCC, ajoutant que 400 000 tonnes est la totalité du volume estimé pour la récolte intermédiaire.

La chute des prix mondiaux a rendu le cacao ivoirien coûteux, ce qui a entraîné l'accumulation de sacs de fèves invendus à l'intérieur des terres et dans les ports du pays au cours des derniers mois.

(1 $ = 564,5000 francs CFA)

