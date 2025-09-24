La Côte d'Ivoire délivre 109 licences d'exportation de cacao pour la saison 2025/26

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a accordé des licences d'exportation de cacao à 109 entreprises et coopératives pour la saison 2025/26, contre 106 la saison dernière , selon un document du Conseil du café et du cacao (CCC) vu par Reuters mercredi.

Il s'agit des principaux négociants en cacao et chocolatiers tels que Olam OLAG.SI , CEMOI, Barry Callebaut BARN.S , Touton, Sucden, Nestlé NESN.S et Cargill.

La liste complète des exportateurs et des coopératives autorisés par le CCC à acheter et à exporter des fèves et des produits de cacao pendant la saison figure ci-dessous.

Exportateurs:

AFCOTRADE TRADING SA

AFRICA SOURCING SA

AGRICOM SA

AKAGNY CACAO SA

AKAKANE SA

ASONDO SA

ATLANTIC COCOA CORPORATION CI SA

AWAHUS SERVICES SARL

BARRY CALLEBOUT NEGOCE SA

BEAN IVOIRE SAS

CAP SA

CARGILL COCOA SARL

CARGILL WEST AFRICA SA

CEMOI CHOCOLAT SA

CEMOI COTE D'IVOIRE SA

CEMOI TRADING SA

CITRAC SA

CODICAO SA

COMPANGNIE CACAOYERE DU BANDAMAN SA

COTE D'IVOIRE COMMODITIES SA

CYRIAN INTERNATIONAL SA

DESTINY COCOA SAU

ECORIGINE SA

ETC CI SARL

EXPLOIT COMMODITIES SARL

FAIR AGRO TRADE

FILDISI COCOA INDUSTRY SA

FRUIVOV SA

GCB COCOA CI SA

IVCAO SA

IVCOM SA

IVORY COCOA PRODUCT SA

JB SOURCING SARLU

KANSO KASSEM SA

KINEDEN COMMODITIES SA

MOI FOODS IVORY COAST LTD SARL

NEDEX SA

NESTLE CI SA

OCEAN SA

OLAM COCOA PROCESSING CI SA

OUTSPAN IVOIRE SA

PLOT ENTREPRISE SA

PROFESSIONAL FOODS INDUSTRIE SA

PURATOS SA

QUANG THIEN IMEX SA

S3C SA

SACC SA

SACO SA

SCACC SA

SCS EXPORT SARL

SITC SAS

SIVACO SA

SONEMAT SA

SUCAFINA CI SA

SUCDEN CI SA

SUSCOM SA

SUTEC SA

TAFI SA

TAN IVOIRE SA

TOUTON NEGOCE CI SA

TRANSCAO CI SA

TRANSCAO NEGOCE SA

VALENCY INTERNATIONAL TRADING SARL

ZAMACOM SA

Coopératives:

CAADA COOP CA

CADB COOP CA

CABF COOP CA

CADESA COOP CA

CAPUM COOP CA

CASB SCOOPS

CAWANDA COOP CA

CAYAT COOP CA

CNEK COOP CA

COOPAAHS COOP CA

COOPAD COOP CA

COOP CA YAWOUBE

ECAKOOG COOP CA

ECAMOI COOP CA

ECAMOM COOP CA

ECAPR COOP CA

ECOOKIM COOP CA

ECOOPAG COOP CA

ECOOPEXAS SCOOPS

ECPAD SCOOPS

NCB COOP CA

PLAZA COOP CA

SAHS SCOOPS

SCAEDA COOP CA

SCANZUE COOP CA

SCINPA COOP CA

SCOABIA COOP CA

SCOOPECO COOP CA

SOCOOPED COOP CA

SCOOPASAB COOP CA

SINIKAN COOP CA

SOCAAN COOP CA

SOCACI COOP CA

SOCAGC SCOOPS

SOCAK KATANA COOP CA

SOCAT COOP CA

SOCODD SCOOPS

SOPLAD COOP CA

TIBONI COOP CA

U. INTER CC. CI COOP CA

UPRAD COOP CA

WAGAJACA COOP CA