La Côte d'Ivoire délivre 109 licences d'exportation de cacao pour la saison 2025/26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a accordé des licences d'exportation de cacao à 109 entreprises et coopératives pour la saison 2025/26, contre 106 la saison dernière , selon un document du Conseil du café et du cacao (CCC) vu par Reuters mercredi.
Il s'agit des principaux négociants en cacao et chocolatiers tels que Olam OLAG.SI , CEMOI, Barry Callebaut BARN.S , Touton, Sucden, Nestlé NESN.S et Cargill.
La liste complète des exportateurs et des coopératives autorisés par le CCC à acheter et à exporter des fèves et des produits de cacao pendant la saison figure ci-dessous.
Exportateurs:
AFCOTRADE TRADING SA
AFRICA SOURCING SA
AGRICOM SA
AKAGNY CACAO SA
AKAKANE SA
ASONDO SA
ATLANTIC COCOA CORPORATION CI SA
AWAHUS SERVICES SARL
BARRY CALLEBOUT NEGOCE SA
BEAN IVOIRE SAS
CAP SA
CARGILL COCOA SARL
CARGILL WEST AFRICA SA
CEMOI CHOCOLAT SA
CEMOI COTE D'IVOIRE SA
CEMOI TRADING SA
CITRAC SA
CODICAO SA
COMPANGNIE CACAOYERE DU BANDAMAN SA
COTE D'IVOIRE COMMODITIES SA
CYRIAN INTERNATIONAL SA
DESTINY COCOA SAU
ECORIGINE SA
ETC CI SARL
EXPLOIT COMMODITIES SARL
FAIR AGRO TRADE
FILDISI COCOA INDUSTRY SA
FRUIVOV SA
GCB COCOA CI SA
IVCAO SA
IVCOM SA
IVORY COCOA PRODUCT SA
JB SOURCING SARLU
KANSO KASSEM SA
KINEDEN COMMODITIES SA
MOI FOODS IVORY COAST LTD SARL
NEDEX SA
NESTLE CI SA
OCEAN SA
OLAM COCOA PROCESSING CI SA
OUTSPAN IVOIRE SA
PLOT ENTREPRISE SA
PROFESSIONAL FOODS INDUSTRIE SA
PURATOS SA
QUANG THIEN IMEX SA
S3C SA
SACC SA
SACO SA
SCACC SA
SCS EXPORT SARL
SITC SAS
SIVACO SA
SONEMAT SA
SUCAFINA CI SA
SUCDEN CI SA
SUSCOM SA
SUTEC SA
TAFI SA
TAN IVOIRE SA
TOUTON NEGOCE CI SA
TRANSCAO CI SA
TRANSCAO NEGOCE SA
VALENCY INTERNATIONAL TRADING SARL
ZAMACOM SA
Coopératives:
CAADA COOP CA
CADB COOP CA
CABF COOP CA
CADESA COOP CA
CAPUM COOP CA
CASB SCOOPS
CAWANDA COOP CA
CAYAT COOP CA
CNEK COOP CA
COOPAAHS COOP CA
COOPAD COOP CA
COOP CA YAWOUBE
ECAKOOG COOP CA
ECAMOI COOP CA
ECAMOM COOP CA
ECAPR COOP CA
ECOOKIM COOP CA
ECOOPAG COOP CA
ECOOPEXAS SCOOPS
ECPAD SCOOPS
NCB COOP CA
PLAZA COOP CA
SAHS SCOOPS
SCAEDA COOP CA
SCANZUE COOP CA
SCINPA COOP CA
SCOABIA COOP CA
SCOOPECO COOP CA
SOCOOPED COOP CA
SCOOPASAB COOP CA
SINIKAN COOP CA
SOCAAN COOP CA
SOCACI COOP CA
SOCAGC SCOOPS
SOCAK KATANA COOP CA
SOCAT COOP CA
SOCODD SCOOPS
SOPLAD COOP CA
TIBONI COOP CA
U. INTER CC. CI COOP CA
UPRAD COOP CA
WAGAJACA COOP CA
