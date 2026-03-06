La cotation de Transition Evergreen reprendra lundi
Un plan de restructuration a été mis en place pour sauver l'entreprise et régler ses dettes, notamment envers son principal créancier Zencap Asset Management. Le groupe a revendu 100% des parts de sa filiale TE Holding Biogas (TEHB) au créancier pour un prix de cession de 27,7 MEUR dont la majorité a servi à rembourser la dette du fonds d'investissement français. Transition Evergreen avait en amont de la vente racheté 35,43% du capital de Biovert Gestion dans l'objectif de conserver une participation indirecte dans la société Evergaz.
L'opération a permis à la société française d'effacer une grande part de sa dette et lui redonne la liquidité nécessaire pour maintenir son fonctionnement pendant la période d'examen du redressement judiciaire. Un plan pour régler les dettes dues aux autres créanciers est en préparation. Il demeure une grande incertitude sur l'adoption d'un plan de continuation et sur ses conditions.
Près d'un an après la suspension des cotations, les échanges reprendront sur le marché à l'ouverture de la bourse de Paris le lundi 9 mars.
