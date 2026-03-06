Usines de pâte à papier en danger, les salariés manifestent à Toulouse

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Plusieurs centaines de salariés de deux usines Fibre Excellence menacées de fermeture, soutenus par des élus, ont défilé vendredi à Toulouse pour exiger une aide de l’État pour sauver leur entreprise de production de pâte à papier.

Alors que l'activité pâte à papier est à l'équilibre, les comptes de Fibre Excellence sont plombés par des pertes dans l'activité complémentaire de production d'électricité, selon l'entreprise qui emploie environ 670 salariés, dont 275 dans son usine de Saint-Gaudens et 270 dans celle de Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Jusqu'ici, les pourparlers engagés avec l’État, qui refuse de relever le prix d'achat de l'électricité produite par ces usines, n'ont pas permis de résoudre la crise.

Dans les rangs de la manifestation, la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga s'est alarmée de la situation. "Aujourd'hui, l'usine de Tarascon ne fonctionne plus, dans quelques jours, ce sera au tour de celle de Saint-Gaudens; c'est plus de 700 emplois", dans un territoire où l'emploi est rare, a-t-elle relevé.

Rappelant la disparition de l'équipementier automobile Sam dans l'Aveyron -- "300 salariés licenciés dans l'indifférence générale" -- Mme Delga estime que "le problème n'est pas pris à bras le corps par le gouvernement. Il y en assez des demi-mesures".

Pour Aline Gentilhomme, assistante achat et secrétaire CGT du CSE, les sites sont menacés de fermeture car "les planètes - noires - sont alignées: le prix de la pâte est en train de chuter, la pâte à papier brésilienne inonde le marché européen, nos coûts de production d'énergie verte sont largement supérieurs au prix d'achat du mégawatt (par EDF)".

Également présent dans le cortège de 1.200 manifestants (selon la CGT), le député LFI Hadrien Clouet voit dans Fibre Excellence "une entreprise stratégique en France, la dernière qui produit de la pâte à papier, dont on a besoin pour écrire, imprimer, et les produits d'hygiène. Soit on la produit en France, soit on l'importe."

Il considère que "les actionnaires sont en train de pousser les sites à la faillite car il n'y a pas eu les investissements nécessaires".

Outre la production de pâte à papier, dont il est le numéro un en France, destinée à la confection de cahiers, mouchoirs ou emballages, Fibre Excellence produit de l'électricité à partir de bois et de copeaux, dont le cours a augmenté de 50% sur le marché français ces dernières années.