La Corée du Sud va négocier avec les États-Unis des conditions tarifaires favorables pour les puces, selon un fonctionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud cherchera à obtenir des conditions favorables pour les droits de douane américains sur les importations de puces mémoire, a déclaré un porte-parole du bureau présidentiel lors d'une conférence de presse télévisée dimanche.

L'année dernière, le pays a publié une fiche d'information conjointe sur son accord commercial avec les États-Unis qui comprenait des termes garantissant que la Corée du Sud ne recevrait pas un traitement défavorable des droits de douane américains sur les puces importées par rapport à ses principaux concurrents, a déclaré le responsable, interrogé sur la proclamation de l'administration Trump imposant des droits de douane sur les puces d'intelligence artificielle.

Samedi, le ministre sud-coréen du commerce a déclaré que les droits de douane américains sur certaines puces informatiques avancées auraient un impact limité sur les entreprises sud-coréennes.

Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de puces mémoire.