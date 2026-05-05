La Corée du Sud va enquêter sur l'incendie d'un navire dans le détroit d'Ormuz ; Trump accuse l'Iran d'être à l'origine de l'attaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Corée du Sud va enquêter sur l'incendie d'un navire

* Le navire sera remorqué jusqu'au port afin d'évaluer les dégâts

* L'incendie a été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer

* Trump affirme que le navire a été attaqué par l'Iran

* Il exhorte la Corée du Sud à se joindre aux efforts visant à rouvrir le détroit

(Ajoute des détails tirés du communiqué du ministère des Affaires étrangères ainsi que des informations récentes sur le navire et le contexte à partir du paragraphe 3) par Heejin Kim

Séoul a déclaré mardi que les autorités enquêteraient sur la cause d'une explosion et d'un incendie sur un navire exploité par la Corée du Sud dans le détroit d'Ormuz, un incident que le président américain Donald Trump a attribué à une attaque iranienne .

“La cause exacte de l'accident sera déterminée une fois que le navire aura été remorqué et que ses dommages auront été évalués”, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le cargo battant pavillon panaméen et exploité par la compagnie maritime sud-coréenne HMM 011200.KS était vide et à l'ancre lorsque l'explosion et l'incendie se sont produits lundi.

Le ministère a indiqué qu’il n’y avait pas eu de victimes et que l’incendie avait été éteint. Le navire, baptisé HMM Namu, serait remorqué vers un port voisin afin que les dommages puissent être évalués et les réparations effectuées, a précisé le ministère.

Un porte-parole de HMM a déclaré que les 24 membres d'équipage étaient toujours à bord du navire de charge générale de 35.000 tonnes.

L'incendie s'était déclaré dans la salle des machines et les images des caméras de surveillance montraient qu'il avait été éteint, a précisé le porte-parole.

Le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard a déclaré que les autorités enquêteraient pour déterminer si les dégâts avaient pu être causés par une attaque, une mine marine à la dérive ou un autre objet extérieur.

En réponse à cet incident, le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a déclaré mardi avoir demandé aux navires coréens présents dans la zone de se rendre vers des lieux plus sûrs et a indiqué que les autorités étaient en étroite communication avec les compagnies maritimes et les navires bloqués.

Le gouvernement sud-coréen a indiqué que 26 navires battant pavillon sud-coréen étaient bloqués dans le détroit d'Ormuz.

Dans un message publié sur la plateforme Truth Social, Trump a déclaré que l'Iran avait tiré sur le navire et d'autres cibles alors que les États-Unis lançaient une opération visant à ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation.

Il a laissé entendre qu'il était peut-être temps pour la Corée du Sud de se joindre à sa nouvelle initiative visant à aider à guider les navires bloqués à travers cette voie navigable qui achemine habituellement environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et la présidence n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le message de Trump.

La Corée du Sud avait précédemment déclaré qu’elle examinerait attentivement l’appel de Trump invitant les pays à déployer des navires de guerre pour former une coalition visant à garantir la sécurité de la navigation dans cette voie maritime, tout en soulignant qu’une telle initiative nécessiterait l’approbation du Parlement.