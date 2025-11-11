 Aller au contenu principal
La Corée du Sud retarde sa décision concernant la demande de Google de transférer des données cartographiques, selon le ministère
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 05:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud a annoncé mardi qu'elle reportait sa décision concernant la demande d'autorisation d'exportation de données cartographiques présentée par Google, précisant qu'elle prendrait une décision finale une fois que l'entreprise aurait soumis des documents supplémentaires.

Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a déclaré dans un communiqué qu'il donnerait à Google GOOGL.O 60 jours pour soumettre les documents supplémentaires.

Séoul a déjà rejeté des demandes de Google, dont la société mère est Alphabet, pour l'autorisation d'utiliser des données cartographiques sur des serveurs en dehors du pays, en 2016 et en 2007, en invoquant des problèmes de sécurité.

