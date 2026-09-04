La Corée du Sud indique que des investissements dans le secteur des puces électroniques font l'objet de discussions avec les États-Unis dans un contexte de préoccupations liées aux droits de douane

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par Heejin Kim et Hyunjoo Jin

La Corée du Sud et les États-Unis discutent actuellement d’investissements dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis dans le cadre de pourparlers bilatéraux plus larges, a déclaré vendredi un responsable de Séoul aux journalistes.

Ce responsable de la présidence répondait à une question visant à savoir si les droits de douane envisagés sur les puces électroniques, évoqués par le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, avaient une incidence sur les négociations en cours entre les deux pays concernant les investissements.

« Il existe diverses questions entre la Corée du Sud et les États-Unis, et celles-ci ont parfois des répercussions les unes sur les autres », a déclaré le responsable, ajoutant que les semi-conducteurs faisaient partie des sujets liés à l’investissement actuellement en discussion.

« Nous nous efforçons d’éviter qu’elles ne se gênent mutuellement. »

M. Lutnick a déclaré cette semaine que Washington prévoyait une « politique tarifaire ciblée et réfléchie » concernant les importations de semi-conducteurs.

« Si vous ne construisez pas ici, attendez-vous à payer pour accéder au plus grand marché du monde », a-t-il déclaré lors d’une interview télévisée.

En vertu d’un accord conclu l’année dernière par les présidents des deux pays, prévoyant notamment 350 milliards de dollars d’investissements sud-coréens dans l’industrie manufacturière américaine, les fabricants de puces sud-coréens bénéficieront de taux de droits de douane américains « au moins aussi favorables » que les conditions offertes à tout autre concurrent dont le volume d’échanges de puces est égal ou supérieur.

La Corée du Sud abrite Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , les plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire. La demande pour ces puces a explosé alors que les entreprises technologiques américaines se livrent à une course effrénée pour mettre en place des infrastructures d’intelligence artificielle.

Le responsable a indiqué que les négociations entre Séoul et Washington sur les questions de sécurité nationale n’avaient pas progressé , faisant référence au projet de la Corée du Sud de construire son propre sous-marin à propulsion nucléaire dans le cadre de l’accord conclu l’année dernière.