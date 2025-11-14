La Corée du Sud et les États-Unis s'entendent sur le commerce, la sécurité et les sous-marins nucléaires, selon Lee Jae Myung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré vendredi que la Corée du Sud et les États-Unis avaient finalisé une fiche d'information commune sur les accords concernant les questions commerciales et de sécurité après son sommet avec le président américain Donald Trump le mois dernier.

La Corée du Sud construira des sous-marins à propulsion nucléaire et formera un nouveau partenariat avec les États-Unis sur la construction navale, l'intelligence artificielle et l'industrie nucléaire, a déclaré Lee Jae Myung lors d'un point de presse télévisé.

Lee Jae Myung a rencontré Donald Trump à Gyeongju, en Corée du Sud, le mois dernier et a convenu d'un accord qui réduira les droits d'importation américains sur les produits sud-coréens à 15 %, contre 25 % auparavant.