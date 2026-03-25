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La Corée du Sud et l'Allemagne sont exposées à une pénurie de terres rares, selon la société australienne Arafura
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 05:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général sur les réserves de minéraux critiques aux paragraphes 15 à 19) par Melanie Burton

Les États-Unis et le Japon verrouillent rapidement l'approvisionnement en terres rares, laissant les puissances industrielles que sont l'Allemagne et la Corée du Sud exposées, a déclaré le directeur général de la société australienne Arafura Rare Earths ARU.AX , qui négocie actuellement des accords d'approvisionnement définitifs.

Depuis que la Chine, premier producteur mondial de terres rares, a imposé des restrictions à l'exportation de certains minéraux l'année dernière, ébranlant ainsi les secteurs de l'automobile et de la défense, les États-Unis ont pris l'initiative de diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales et de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.

Parmi les sources d'approvisionnement non chinoises, seules deux entreprises occidentales produisent à grande échelle: Lynas Rare Earths LYC.AX en Australie et MP Materials MP.N aux États-Unis, avec son gisement de Mountain Pass.

Le gouvernement américain s'est assuré l'approvisionnement de Mountain Pass dans le cadre d'un accord conclu l'année dernière avec MP Materials .

"(Ce) ne répond pas à tous leurs besoins, mais il en couvre une bonne partie", a déclaré Darryl Cuzzubbo, directeur général d'Arafura.

Parallèlement, Lynas Rare Earths LYC.AX a conclu ce mois-ci un accord d'approvisionnement à long terme avec Japan Australia Rare Earths jusqu'en 2038, ainsi qu'un accord à plus court terme avec le Pentagone.

"L'UE, et en particulier l'Allemagne et la Corée, sont donc très exposées, n'est-ce pas? Où vont-ils s'approvisionner?" A déclaré M. Cuzzubbo.

Depuis que l'approvisionnement de Lynas a été bloqué, Arafura a remarqué que les acheteurs potentiels étaient plus pressés, a-t-il ajouté.

APPROVISIONNEMENT DU PROJET NOLANS

Arafura prévoit de fournir, à partir de son projet Nolans dans le Territoire du Nord, 4 440 tonnes métriques par an d'oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr), un matériau magnétique clé des terres rares, à partir de la seconde moitié de 2029, ce qui représente environ 4 % de l'offre mondiale.

Elle a déjà conclu des accords d'approvisionnement avec les constructeurs automobiles Hyundai Motor 011760.KS et Kia

000270.KS , ainsi qu'avec Siemens Gamesa Renewable Energy et le négociant en matières premières Traxys.

Arafura cherche à placer 1 200 tonnes supplémentaires d'oxyde de NdPr pour porter l'approvisionnement sécurisé à 80 % de la production prévue, comme l'exigent ses bailleurs de fonds. Une fois cette condition remplie, Arafura sera en mesure de prendre une décision finale d'investissement et de commencer la construction du projet.

"Nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier, c'est pourquoi nous négocions avec plusieurs parties, et c'est celle qui arrivera la première à un régime de prix adéquat que nous retiendrons", a-t-il déclaré.

Arafura recherchait des conditions plus proches de celles obtenues par Lynas.

Dans les deux cas, Lynas a fixé un prix de 110 dollars par kilogramme pour le NdPr, avec des conditions supplémentaires concernant les paiements pour des prix plus élevés. Les prix chinois SMM-REO-DIO sont actuellement de l'ordre de 103 dollars par kilogramme.

RÉSERVE DE MINÉRAUX CRITIQUES

Arafura, qui bénéficie du soutien du gouvernement australien, prévoit de fournir des terres rares à la réserve de minéraux critiques de 1,2 milliard de dollars australiens

(836 millions de dollars), qui devrait commencer à fonctionner au cours du second semestre de cette année.

Alors que les détails du fonctionnement de la réserve sont encore en cours d'élaboration, M. Cuzzubbo a déclaré qu'il souhaitait voir un prix plancher lié à une référence internationale indépendante, comme celle gérée par Benchmark Minerals Intelligence, et séparé de la Chine, qui a dominé la fixation des prix.

"Le marché est cassé, il faut créer un marché qui fonctionne", a-t-il déclaré.

" Un prix plancher éliminera l'incertitude de la fixation des prix, qui a été très incertaine en raison du contrôle de la Chine sur les prix , ce qui contribuera à attirer les investisseurs", a-t-il ajouté.

"La réserve stratégique peut aider à lancer des projets. Mais aussi... c'est un peu une monnaie d'échange que le gouvernement australien peut utiliser avec ses alliés"

(1 $ = 1,4349 dollar australien)

Valeurs associées

ARAFURA RARE
0,162 EUR Tradegate -4,14%
ARAFURA RARE
0,1801 USD OTCBB -6,56%
ARAFURA RESOURCES LTD.
EUR XETRA 0,00%
LYNAS RARE
12,110 EUR Tradegate +7,17%
LYNAS RARE
13,8700 USD OTCBB +1,99%
MP MATERIALS RG-A
53,300 USD NYSE 0,00%
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