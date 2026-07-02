La Corée du Sud estime que le rapport d'une commission de la Chambre des représentants américaine sur Coupang ne repose pas sur des faits

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La Corée du Sud a déploré jeudi qu’un rapport rédigé par une commission de la Chambre des représentants américaine sur le traitement réservé par Séoul aux entreprises américaines ait reflété principalement les allégations unilatérales de la société américaine Coupang

CPNG.N , qui a fait l’objet d’une enquête des autorités sud-coréennes suite à une fuite massive de données survenue l’année dernière.

La Corée du Sud a mené une enquête sur Coupang de manière non discriminatoire, conformément à la loi, et garantit pleinement un environnement commercial équitable à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, a déclaré Park Il, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

« Les informations selon lesquelles ce gouvernement mènerait une enquête discriminatoire et appliquerait une réglementation inéquitable à l’encontre de Coupang sont fausses », a-t-il déclaré lors d’un point presse.