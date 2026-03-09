La Corée du Sud est en pourparlers pour investir dans un projet d'énergie nucléaire aux États-Unis

par Hyunjoo Jin

Le ministre sud-coréen de l'Industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré lundi que Séoul était en pourparlers pour investir dans un projet d'énergie nucléaire aux États-Unis, dans le cadre de la promesse de Séoul d'investir un total de 350 milliards de dollars dans des projets américains.

Séoul a fait des pieds et des mains pour examiner les accords avec Washington après que le président américain Donald Trump a menacé de porter à 25 % les droits de douane sur les marchandises importées de Corée du Sud, accusant un retard dans la mise en œuvre par l'allié asiatique d'un accord commercial conclu l'année dernière.

"Nous avons des discussions sérieuses concernant l'énergie nucléaire", a déclaré Kim lors d'une session parlementaire, en réponse à la question d'un législateur sur les éventuels investissements de la Corée dans des centrales nucléaires américaines.

Le ministre n'a pas précisé les détails de ces discussions.

L'année dernière, le gouvernement américain a conclu avec Westinghouse un partenariat visant à construire des réacteurs nucléaires pour un montant d'au moins 80 milliards de dollars, ce qui constitue l'un des plans les plus ambitieux dans le domaine de l'énergie atomique aux États-Unis depuis des décennies.

Le Japon et les États-Unis travaillent également pour inclure un projet d'énergie nucléaire dans la deuxième série d'accords dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du Japon, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.