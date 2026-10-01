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La Corée du Sud dévoile d'importants projets d'investissement dans le secteur de l'énergie aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 00:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte, paragraphe 4 et liste à puces)

La Corée du Sud a officiellement dévoilé jeudi des plans de mise en œuvre complets pour trois grandes initiatives énergétiques aux États-Unis , faisant ainsi avancer un programme d’investissements stratégiques de 350 milliards de dollars destiné à obtenir des exemptions essentielles aux droits de douane américains punitifs .

Les deux parties vont lancer un projet de centrale électrique au gaz de 22,3 milliards de dollars à Encinal, au Texas , destiné à alimenter directement des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle , dont la mise en service commerciale est prévue pour 2029, selon le gouvernement sud-coréen.

Le président américain Donald Trump a également annoncé ce projet lors d’un point presse à la Maison Blanche mercredi.

Voici les détails de ces projets, selon le gouvernement coréen:

* La centrale de 6,47 gigawattheures devrait entrer en service commercial en 2029, a indiqué le gouvernement coréen dans un communiqué publié jeudi à Séoul à la suite de l'annonce de Donald Trump.

* La Corée du Sud prévoit d’investir 120 milliards de dollars dans la construction de huit réacteurs nucléaires aux États-Unis, dont deux basés sur la conception sud-coréenne de l’APR-1400.

* Séoul et Washington examineront un projet de construction de gazoducs et d’un terminal destinés au transport et à l’exportation de gaz naturel liquéfié en Alaska , bien que ce projet ne se concrétise que si les conditions commerciales et juridiques sont remplies.

* Les investissements sud-coréens seront plafonnés à 20 milliards de dollars par an en vertu d’un accord juridiquement contraignant.

* Les bénéfices seront répartis à parts égales entre la Corée du Sud et les États-Unis jusqu’à ce que la Corée du Sud ait récupéré son investissement initial sur l’ensemble des projets.

* Les détails précis concernant le projet de centrale nucléaire n'ont pas encore été fixés.

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