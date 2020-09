Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Sud demande au Nord de mener une enquête sur la mort de son fonctionnaire Reuters • 26/09/2020 à 04:19









SEOUL, 26 septembre (Reuters) - La Corée du Sud a annoncé samedi son intention de demander à la Corée du Nord de mener une enquête sur les circonstances de la mort d'un de ses fonctionnaire, rapporte l'agence de presse Yonhap. La Corée du Sud a déclaré appeler à mener une enquête conjointe avec le nord si nécessaire, selon Yonhap qui cite le bureau présidentiel. Pyongyang a exprimé des regrets vendredi pour la mort du fonctionnaire sud-coréen tué par l'armée du Nord, disant que l'incident était dû à des mesures nationales de prévention des maladies, pour éviter la propagation du coronavirus. (Hyunjoo Jin; version française Camille Raynaud)

