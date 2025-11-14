La Corée du Sud augmentera les subventions aux véhicules électriques en 2026 pour aider l'industrie automobile à résister aux droits de douane américains

Le gouvernement sud-coréen a déclaré vendredi qu'il augmenterait les subventions pour les véhicules électriques (VE) de 20 % l'année prochaine dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à aider l'industrie automobile du pays à faire face aux risques causés par les tarifs douaniers américains.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que les subventions pour les VE passagers seraient portées à 936 milliards de wons (658,47 millions de dollars) en 2026, contre 780 milliards de wons cette année, dans le but de stimuler la demande locale.

Le paquet comprendra également un soutien pour aider les fournisseurs de pièces automobiles, le gouvernement s'engageant à fournir un financement politique à des niveaux supérieurs aux 15 000 milliards de wons qu'il a fournis en 2025.

La Corée du Sud renforcera également les programmes de garantie pour les fabricants de pièces automobiles opérant à l'étranger, comme aux États-Unis et au Mexique, afin d'offrir des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt.

L'industrie automobile du pays asiatique a expédié des exportations d'une valeur de 70,8 milliards de dollars en 2024, ce qui représente plus de 10 % des 683,8 milliards de dollars d'exportations totales du pays.

Hyundai Motor 005380.KS , qui, avec sa filiale Kia Corp

000270.KS , est le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a été frappé par des droits de douane de 25 % sur les exportations vers les États-Unis, son plus grand marché, qui génère environ 40 % de ses revenus.

Washington et Séoul se sont mis d'accord vendredi ( ) pour fixer à 15 % les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et de pièces détachées coréennes, les mettant ainsi sur un pied d'égalité avec leurs concurrents japonais après que Tokyo a conclu un accord avec les États-Unis en septembre.

La date d'entrée en vigueur de la réduction à 15 % des droits de douane sud-coréens sur les automobiles sera rétroactive au premier jour du mois au cours duquel l'accord sera finalisé et un projet de loi sur un programme d'investissement de 350 milliards de dollars sera soumis au parlement, a déclaré Séoul.

La Corée du Sud abandonnera également son plafond de 50 000 unités pour les véhicules fabriqués aux États-Unis qui répondent aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur, ce qui leur permettra d'entrer dans le pays sans modifications supplémentaires, selon une déclaration commune.

Un accord sur l'abaissement dutaux des droits de douane à 15 % a été conclu après que le président sud-coréen Lee Jae Myung et le président américain Donald Trump ont tenu un sommet le mois dernier, mais l'industrie automobile sud-coréenne attend que l'accord soit finalisé.